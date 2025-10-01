Qué significa que se cierra el gobierno de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos no logró los votos demócratas en el Senado para autorizar el plan de financiamiento republicano e ingresó en la instancia de “cierre” o “shutdown”.
Los republicanos no obtuvieron los votos demócratas y el presupuesto sufrirá recortes, con actividades limitadas.
El “cierre del gobierno” en Estados Unidos (en inglés government shutdown) significa que la administración federal se queda sin autorización legal para gastar dinero porque el Congreso no aprobó a tiempo el presupuesto o una medida provisoria de financiamiento.
El sistema político estadounidense requiere que el Congreso (Cámara de Representantes y Senado) apruebe las leyes de financiamiento del gobierno. Si no hay acuerdo entre partidos —generalmente por diferencias en gasto social, impuestos o deuda— se produce el “shutdown”.
En resumen, un cierre del gobierno es una parálisis parcial del Estado federal, consecuencia de la falta de consenso político sobre el presupuesto, y que tiene efectos inmediatos en los trabajadores, en la economía y en la vida cotidiana de la gente.
Se mantienen la seguridad nacional y militar, que incluye el ejército, el Pentágono y las operaciones en el extranjero; la seguridad pública, con la policía federal (FBI, DEA, Homeland Security), control fronterizo y el sistema de prisiones continúan operando; el control aéreo, con los controladores y la Administración Federal de Aviación (FAA) siguen trabajando para garantizar vuelos seguros; los servicios médicos de urgencia, con hospitales militares, atención de veteranos y centros de salud en emergencias; y la seguridad social y Medicare, con: los cheques de jubilación y seguros médicos básicos se siguen pagando.
Se cierran o se reducen las agencias federales “no esenciales” como la EPA (medio ambiente), NASA en proyectos civiles, o departamentos de cultura y educación; los parques nacionales y museos; los trámites administrativos con demoras en pasaportes, visas, permisos de residencia, auditorías impositivas y licencias; las investigaciones científicas con laboratorios y proyectos financiados por el Estado; y oficinas federales con muchos empleados que son enviados a licencia sin goce de sueldo.
