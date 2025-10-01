#HOY:

Qué significa que se cierra el gobierno de Estados Unidos

Los republicanos no obtuvieron los votos demócratas y el presupuesto sufrirá recortes, con actividades limitadas.

El capitolio atraviesa las horas más convulsas desde 2019. Crédito: REUTERS/Elizabeth Frantz
 10:39
Por: 

El gobierno de Estados Unidos no logró los votos demócratas en el Senado para autorizar el plan de financiamiento republicano e ingresó en la instancia de “cierre” o “shutdown”.

El “cierre del gobierno” en Estados Unidos (en inglés government shutdown) significa que la administración federal se queda sin autorización legal para gastar dinero porque el Congreso no aprobó a tiempo el presupuesto o una medida provisoria de financiamiento.

¿Qué implica?

  • Suspensión de actividades: muchos organismos y agencias federales dejan de funcionar o reducen sus tareas a lo mínimo indispensable.
The Peace Monument, named Grief and History, at the U.S. Capitol in the hours before a partial government shutdown in Washington, D.C., U.S., September 30, 2025. REUTERS/Jonathan ErnstEl capitolio atraviesa las horas más convulsas desde 2019. Crédito: REUTERS/Elizabeth Frantz
  • Licencias sin goce de sueldo: cientos de miles de empleados públicos son enviados a sus casas sin cobrar, salvo que luego el Congreso apruebe el pago retroactivo.
  • Servicios esenciales: áreas como defensa, seguridad nacional, control aéreo, hospitales militares, correo y seguridad social siguen funcionando, pero con limitaciones y bajo presión.
West Point graduating cadets throw their hats in the air in celebration as U.S. Army helicopters fly overhead at the culmination of their 2020 United States Military Academy Graduation Ceremony attended by U.S. President Donald Trump at West Point, New York, U.S., June 13, 2020. REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAYImagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Mike Sega
  • Impacto económico y social: se ralentizan trámites, se cierran parques nacionales y museos, se atrasan pagos a contratistas, y la incertidumbre afecta a los mercados financieros.

¿Por qué ocurre?

El sistema político estadounidense requiere que el Congreso (Cámara de Representantes y Senado) apruebe las leyes de financiamiento del gobierno. Si no hay acuerdo entre partidos —generalmente por diferencias en gasto social, impuestos o deuda— se produce el “shutdown”.

U.S. Senate Majority Leader John Thune (R-SD), U.S. Senator John Barrasso (R-WY), and U.S. Senator John Hoeven (R-ND) hold a press conference following a Senate vote, hours before a partial government shutdown is set to take effect on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., September 30, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst?Los senadores republicanos John Thune, John Barrasso y John Hoeven en conferencia tras no obtener los votos. Crédito: REUTERS/Jonathan Ernst?

En resumen, un cierre del gobierno es una parálisis parcial del Estado federal, consecuencia de la falta de consenso político sobre el presupuesto, y que tiene efectos inmediatos en los trabajadores, en la economía y en la vida cotidiana de la gente.

Qué servicios se mantienen y cuáles no

Se mantienen la seguridad nacional y militar, que incluye el ejército, el Pentágono y las operaciones en el extranjero; la seguridad pública, con la policía federal (FBI, DEA, Homeland Security), control fronterizo y el sistema de prisiones continúan operando; el control aéreo, con los controladores y la Administración Federal de Aviación (FAA) siguen trabajando para garantizar vuelos seguros; los servicios médicos de urgencia, con hospitales militares, atención de veteranos y centros de salud en emergencias; y la seguridad social y Medicare, con: los cheques de jubilación y seguros médicos básicos se siguen pagando.

Se cierran o se reducen las agencias federales “no esenciales” como la EPA (medio ambiente), NASA en proyectos civiles, o departamentos de cultura y educación; los parques nacionales y museos; los trámites administrativos con demoras en pasaportes, visas, permisos de residencia, auditorías impositivas y licencias; las investigaciones científicas con laboratorios y proyectos financiados por el Estado; y oficinas federales con muchos empleados que son enviados a licencia sin goce de sueldo.

