Reunión "breve pero importante": los detalles sobre el reencuentro entre Carlos III y el príncipe Harry

El príncipe Harry se reunió con su padre el miércoles en su primer encuentro cara a cara en más de 18 meses, animando las esperanzas de que haya una reconciliación a largo plazo entre Carlos III y su hijo menor.
Por primera vez en más de un año y medio, este miércoles, el rey de Inglaterra y su hijo menor, el Duque de Sussex, se encontraron en Clarence House, donde tomaron el té y conversaron durante una hora.
El príncipe Harry se reunió con su padre el miércoles en su primer encuentro cara a cara en más de 18 meses, animando las esperanzas de que haya una reconciliación a largo plazo entre Carlos III y su hijo menor.
A las 17:20, el duque de Sussex fue visto atravesando las puertas de seguridad de Clarence House, la residencia oficial de su padre en Londres, dentro de su Range Rover con los cristales polarizados.
La reunión fue "breve pero importante", y Harry despejó su agenda "para todo el día" con la esperanza de que su padre, que se encontraba en Londres para asistir a una serie de compromisos oficiales, sería capaz de encontrar un momento para verló.
Si bien desde palacio declinaron emitir declaraciones oficiales sobre el encuentro, Buckingham confirmó a la prensa británica que Carlos y Harry tomaron el té juntos en privado en Clarence House. Se cree que su encuentro duró algo menos de una hora.
Carlos III se encontraba en la capital para un día repleto de compromisos oficiales, incluido una audiencia privada con el primer ministro de Australia Meridional, Peter Malinauskas.
El monarca, que regresa a Londres para someterse a un tratamiento semanal contra el cáncer, también concedió la distinción de miembro de la Orden del Imperio Británico a Manfred Goldberg por sus aportaciones a la memoria y la educación sobre el Holocausto, además de asistir a una reunión con los asesores de la corona en el palacio de St. James.
Trascendió además que los ayudantes del monarca se pusieron en contacto directamente con Harry y le hicieron un hueco en su agenda para que pudieran verse cara a cara.
El príncipe tenía previsto asistir más tarde a una recepción relacionada con los Juegos Invictus, por lo que su encuentro con su padre duró menos de una hora.
"La reunión fue breve debido a la apretada agenda del rey y a que Harry tenía un compromiso con Invictus en su agenda, pero resulta muy significativo que se haya producido", afirma Charlotte Griffiths, redactora jefa de The Mail on Sunday.
También reveló que se esperaba que se produjese una reunión entre Harry y su padre después de que este verano sus respectivos asesores de prensa fuesen captados por las cámaras en una reunión informal en Londres.
"Harry tuvo una reunión en Londres esta mañana y luego se aseguró de mantener su agenda completamente despejada para poder ver a su padre en cualquier momento", afirma Griffiths.
“Fue un plan de última hora (no estaba en la agenda de Harry), pero quizá eso se deba a que le ponían nervioso las posibles filtraciones. Estaba dispuesto a dejarlo todo para ver a su padre y así se lo hizo saber a palacio”, continúa.
Antes de su encuentro, Harry había pasado la tarde en el distrito de White City visitando el Centro de Estudios de Lesiones por Explosión del Imperial College de Londres. Allí se detuvo a posar para sacarse unas selfies con un pequeño grupo de admiradores que se habían congregado fuera del edificio para conocerle.
Harry les dijo “Tengo que irme... llego muy tarde” justo antes de salir corriendo a las tres de la tarde.
Por su parte, Carlos fue visto llegando a Clarence House alrededor de las 16, habiendo llegado a RAF Northolt una hora antes desde Balmoral. Fuentes cercanas a Carlos III afirman que está deseando reconciliarse con Harry y que, aunque aceptó ver a su hijo, cualquier reconciliación a largo plazo depende de su hijo.
"El rey siempre ha dejado la puerta abierta para que Harry regrese a Gran Bretaña. Carlos le echa mucho de menos y le duele que haya un distanciamiento, pero la pelota está en el tejado de Harry", asegura una fuente del entorno real.
“Si se filtran los detalles de su encuentro, será una reconciliación efímera. La cuestión de la confianza es algo muy importante para el rey, y ya se ha roto antes”, continúa. "Harry tiene que demostrar que puede mantener en privado las conversaciones entre ellos si de veras quiere tener una relación con su padre", añadió la fuente.
Harry pasará unas horas hoy en Londres antes de regresar a su casa en California. Por su parte, Carlos volvió a Balmoral el miércoles por la noche. Se entiende que Harry no ha tenido ningún contacto con su hermano, el príncipe Guillermo, que ayer asistió a varios compromisos en Cardiff.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.