La política peruana dejó una de las curiosidades más llamativas de las elecciones regionales y municipales de 2026: Hitler Mussolini Simeón Flores, candidato a la alcaldía del distrito de Queropalca, quedó en el primer lugar de la votación con el partido Ahora Nación, identificado con la izquierda.
Se llama Hitler Mussolini y ganó las elecciones de su localidad como candidato de un partido de izquierda
Hitler Mussolini Simeón Flores obtuvo 229 votos en una elección municipal peruana y quedó primero en Queropalca, con el partido progresista Ahora Nación. Lo curioso no es su nombre, ya que no se trata del único peruano llamado como los dictadores conservadores, sino que integra un partido progresista.
La particularidad de su nombre, que reúne los apellidos de Adolf Hitler y Benito Mussolini, contrasta con la orientación política de la fuerza por la que se presentó.
Ubicado en la provincia de Lauricocha, en el departamento de Huánuco, Queropalca fue escenario de una elección ajustada. Simeón Flores consiguió 229 votos, equivalentes al 34,540% de los sufragios válidos, de acuerdo con los resultados consignados para la contienda municipal.
El caso despertó interés por la combinación de dos elementos: un nombre asociado a dos dictadores europeos y la pertenencia a un partido de izquierda.
Una elección municipal muy disputada en Perú
La competencia por la alcaldía de Queropalca estuvo marcada por diferencias estrechas entre las tres candidaturas más votadas. Detrás de Ahora Nación quedó Renovación Popular Perú, con 204 votos, equivalentes al 30,769% de los votos válidos.
En tercer lugar se ubicó el Partido País para Todos, que reunió 187 sufragios, el 28,205%. Más atrás quedaron Alianza para el Progreso, con 35 votos (5,279%), y el Partido Democrático Somos Perú, con ocho votos (1,207%).
En total, se contabilizaron 663 votos válidos dentro de los 707 sufragios emitidos. Además, hubo 30 votos en blanco y 14 nulos.
La diferencia entre el primer y el segundo puesto fue de apenas 25 votos, mientras que la distancia entre la primera y la tercera candidatura alcanzó los 42 sufragios. Los datos reflejan una competencia reñida en esta pequeña localidad de los Andes peruanos.
Un nombre que remite a dos dictadores conservadores del siglo XX
El nombre de Hitler Mussolini remite directamente a Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, y a Benito Mussolini, fundador del fascismo italiano. Ambos encabezaron regímenes autoritarios de derecha, fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial y quedaron asociados a la persecución política, la violencia estatal y las políticas de exterminio.
Hitler dirigió el régimen responsable del Holocausto, en el que fueron asesinados seis millones de judíos, además de millones de otras víctimas de la persecución nazi. Mussolini encabezó la dictadura fascista italiana y estableció una alianza con Alemania durante la guerra.
Perú, entre los países con miles de personas registradas como Hitler
El caso también se vincula con un fenómeno registrado en Perú: la presencia de miles de ciudadanos cuyo nombre de pila es Hitler.
Según datos atribuidos al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) correspondientes a 2023, en el país había 3.943 personas registradas con el nombre “Hitler”. A esa cifra se sumaban 99 ciudadanos llamados “Adolfo Hitler” y otros tres registrados como “Adolf Hitler”.
Las estadísticas citadas señalan que los registros se concentran principalmente en regiones como Loreto, Lima, San Martín, Ucayali, Huánuco y Amazonas.
En el caso de Queropalca, la combinación entre el nombre Hitler Mussolini, la candidatura municipal y la pertenencia a Ahora Nación convirtió a Simeón Flores en una de las figuras más singulares de la contienda electoral peruana de 2026.