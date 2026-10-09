Perú

Se llama Hitler Mussolini y ganó las elecciones de su localidad como candidato de un partido de izquierda

Hitler Mussolini Simeón Flores obtuvo 229 votos en una elección municipal peruana y quedó primero en Queropalca, con el partido progresista Ahora Nación. Lo curioso no es su nombre, ya que no se trata del único peruano llamado como los dictadores conservadores, sino que integra un partido progresista.