Se hizo pasar por invitado de una boda y les robó 60.000 dólares a los novios

Un insólito hecho empañó la noche más feliz de una pareja en California. Un hombre se infiltró en la recepción de una boda, se hizo pasar por un invitado más y robó una caja de regalos que contenía aproximadamente $60.000 en efectivo y cheques.
Un extraño se camufló entre los asistentes, robó una caja de regalos con dinero en efectivo y cheques, y ahora es intensamente buscado por la policía. Los recién casados, de origen jordano, ofrecen una recompensa por información que ayude a dar con el ladrón.
El incidente, que tuvo lugar en el Renaissance Banquet Hall de Glendale el jueves 31 de agosto, interrumpió la celebración y dejó a los recién casados en shock. La policía local busca al sospechoso, quien fue captado por las cámaras de seguridad.
Según el reporte de la Policía de Glendale, el robo ocurrió cerca de las 00:50. El presunto ladrón, descrito como un hombre calvo de unos 40 años, de contextura media y de ascendencia de Oriente Medio o caucásica, ingresó al salón de fiestas sin levantar sospechas.
Las imágenes de vigilancia muestran cómo el sospechoso se movió con total naturalidad entre los invitados, conversó con algunos de ellos e incluso se sirvió una bebida antes de cometer el ilícito.
El plan del delincuente se desarrolló en segundos. Tomó la caja de regalos y huyó por una puerta lateral. Sus acciones pasaron desapercibidas para la mayoría de los asistentes, hasta que una dama de honor lo vio tomar la caja y dio la alerta, lo que detuvo la música y sumió el salón en un silencio de incertidumbre.
La novia, Nadeen Farahat, relató la angustia del momento: “En cuanto supimos lo que había pasado, la música se detuvo, todo se paró de inmediato. Terminé sentada en la pista de baile llorando, rodeada de mis amigos y primos”. Y agregó: “Estuvo observando la pista de baile, a nuestra familia. Da mucho miedo mirar atrás y ver que había un extraño en un evento tan privado e íntimo. Es una violación”.
El robo se vio facilitado por una tradición cultural. George y Nadeen Farahat, los recién casados de origen jordano, no tenían una lista de regalos, sino que recibieron dinero en efectivo y cheques como parte de sus obsequios de boda, según informaron varios medios internacionales. Este gesto, común en su cultura, se convirtió en el blanco perfecto para el intruso.
Ahora, la Policía de Glendale investiga activamente el caso. El sospechoso huyó en una camioneta Mercedes negra. La pareja, pese a la desgracia, agradeció que nadie haya resultado herido. Por su parte, la prensa informó que la pareja ofrece una recompensa de $5.000 dólares por información que conduzca a la detención del ladrón.
