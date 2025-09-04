California

Se hizo pasar por invitado de una boda y les robó 60.000 dólares a los novios

Un extraño se camufló entre los asistentes, robó una caja de regalos con dinero en efectivo y cheques, y ahora es intensamente buscado por la policía. Los recién casados, de origen jordano, ofrecen una recompensa por información que ayude a dar con el ladrón.