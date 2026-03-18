Desde Washington

Marco Rubio felicitó a la Argentina por asumir la presidencia de la Alianza para el Recuerdo del Holocausto

El secretario de Estado de EE.UU. saludó al país tras el inicio de la gestión que encabezará Marcelo Mindlin durante 2026. El Gobierno ratificó su alineamiento internacional y el compromiso con la memoria y la educación.