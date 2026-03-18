Marco Rubio felicitó a la Argentina por asumir la presidencia de la Alianza para el Recuerdo del Holocausto

La Argentina asumió este martes la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y recibió un respaldo explícito desde Washington. Marco Rubio felicitó al país por el inicio de su gestión al frente del organismo y destacó la importancia de sostener esa tarea en un contexto global atravesado por la distorsión y la negación del Holocausto.
El gesto tuvo rápida respuesta del presidente Javier Milei, que agradeció el acompañamiento de Estados Unidos y volvió a remarcar el alineamiento de su gobierno con Washington e Israel. El mensaje se inscribe en la línea de política exterior que la Casa Rosada viene sosteniendo desde el inicio de la gestión.
Una presidencia inédita para la Argentina
La conducción argentina de la IHRA marca un hecho singular para la región. El país quedó al frente del principal organismo intergubernamental dedicado a la educación, la investigación y la memoria del Holocausto, una responsabilidad que se extenderá desde el 1 de marzo de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027.
La presidencia estará encabezada por Marcelo Mindlin, actual titular del Museo del Holocausto de Buenos Aires, con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su rol será conducir el trabajo político e institucional del organismo durante el mandato argentino.
El eje argentino: ampliar la memoria en la región
La etapa que inicia la Argentina llevará como consigna “Expandir las fronteras de la memoria”, una definición que busca proyectar el trabajo del organismo hacia América Latina y fortalecer el acceso a archivos, investigación, educación y preservación histórica.
Dentro de esa agenda, el Gobierno apunta a reforzar la visibilidad regional de la IHRA y a consolidar nuevas herramientas para el estudio del Holocausto y del genocidio del pueblo romaní. También se prevé una mayor articulación con instituciones académicas, museos y organizaciones de la sociedad civil.
Un mensaje político en un contexto sensible
La felicitación de Rubio no fue leída solo como un gesto protocolar. En la Casa Rosada fue interpretada como una señal de sintonía política con la administración estadounidense, en momentos en que el Gobierno nacional refuerza su discurso contra el antisemitismo y los totalitarismos.
La conducción de la IHRA llega, además, en un escenario internacional donde crecieron las alertas por discursos negacionistas, distorsiones históricas y episodios antisemitas. En ese marco, la presidencia argentina buscará combinar la dimensión diplomática con una agenda de memoria activa y proyección pública.