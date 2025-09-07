El huracán Kiko podría generar olas potencialmente mortales en Hawaii

El avance del huracán Kiko en el Pacífico Central mantiene en vilo a las autoridades y pobladores de Hawaii.
Actualmente degradado a categoría 3, provoca oleaje creciente y corrientes de resaca peligrosas en costas del este de las islas, pese a que no se espera un impacto directo. Las autoridades locales declararon el estado de emergencia y extreman medidas preventivas
Aunque el ciclón ya retrocedió de categoría 4 a 3, su capacidad para generar oleaje intenso y corrientes marinas peligrosas ha motivado la activación de un plan de emergencia en el archipiélago
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que las olas iniciarán su arribo este domingo hacia costas de la Isla Grande y Maui, con una escalada de fuerza prevista entre el lunes y la mitad de la semana
En esas zonas, las corrientes de resaca podrían alcanzar niveles críticos, representando una amenaza real para vidas humanas y entornos costeros
Frente al escenario, el gobierno estatal declaró oficialmente el estado de emergencia. Se movilizaron recursos, se activó la Guardia Nacional y se liberaron fondos especiales para reforzar la capacidad de respuesta
Las autoridades insistieron en que, aunque el huracán no se aproxime directamente, el mar embravecido y las corrientes pueden ser igual de peligrosas, razón por la cual se intensificó la difusión de protocolos y advertencias a residentes y turistas
El huracán Kiko, con vientos sostenidos de 185 km/h, se hallaba este domingo a unos 1.150 km al este de Hilo, avanzando hacia el noroeste a 21 km/h
De acuerdo con los modelos del NHC, pasará al norte de Hawaii entre martes y miércoles, y la probabilidad de que los vientos alcancen fuerza de tormenta tropical en las islas es menor al 10 %
Se prevé un debilitamiento progresivo, con posibilidad de pasar a tormenta tropical para el martes por la mañana
