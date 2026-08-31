Estados Unidos y México

El huracán Karina alcanzó la categoría 4 en el Océano Pacífico empujado por el calentamiento de las aguas

El ciclón tropical se intensificó en cuestión de horas hasta registrar vientos máximos sostenidos de 230 km/h. Aunque se ubica a más de 1.600 kilómetros de las costas de Baja California y no representa una amenaza directa para la población en tierra.