El cofundador de Twitter despidió a la mitad del personal de su empresa por Inteligencia Artificial

Block, la fintech detrás de Square y Cash App, anunció el jueves 26 de febrero un recorte de más de 4.000 empleados (casi la mitad de su plantilla) en una reestructuración que atribuye a ganancias de productividad por inteligencia artificial. El cofundador de Twitter sostuvo que muchas compañías llegarán a esa misma conclusión en el próximo año.
La empresa comunicó una reducción de personal superior a 4.000 trabajadores, sobre una base de más de 10.000, y la definió como una decisión estructural para operar con equipos más chicos apoyados en “herramientas de inteligencia”.
Jack Dorsey justificó su decisión mediante una carta. Foto: Archivo / Reuters.
Jack Dorsey lo explicitó en su carta a accionistas y en publicaciones en X: la idea, planteó, es que un equipo significativamente menor, usando los mismos instrumentos que la compañía desarrolla, puede “hacer más y mejor”.
“La mayoría llega tarde”
En una conferencia con analistas, Dorsey sostuvo que Block no sería la excepción sino un anticipo: dijo que “la mayoría” de las empresas llegará tarde al impacto de la IA y que, en el próximo año, muchas terminarán haciendo cambios estructurales similares.
En la misma nota, la compañía fue presentada como un caso de “apuesta” directa a la IA: viene reestructurándose desde 2024 y, según Cinco Días, invirtió en herramientas propias como “Goose” para ganar eficiencia.
Argumentos en disputa
Tras el anuncio, las acciones reaccionaron con fuerza: AP reportó una suba superior al 20% en la previa del viernes, luego de un salto en el after hours, y marcó que Block informó un aumento interanual del 24% en el beneficio bruto del cuarto trimestre.
El recorte, sin embargo, reabrió la discusión incómoda: cuánto de “revolución IA” hay y cuánto de ajuste de costos con una etiqueta nueva. Esa duda también aparece en la cobertura de Cinco Días, que remarca que la empresa dio pocos detalles sobre qué funciones quedan “innecesarias” por las herramientas de IA y cita a analistas que cuestionan el argumento.