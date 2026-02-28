#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Recortó 4 mil empleos

El cofundador de Twitter despidió a la mitad del personal de su empresa por Inteligencia Artificial

El CEO de Block redujo su plantilla en un 40% y despertó un debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en la eficiencia empresarial y los puestos laborales.

Jack Dorsey, el fundador de Twitter, despidió a 4.000 personas por la IA y lanzó una advertencia al mundo empresarial.Jack Dorsey, el fundador de Twitter, despidió a 4.000 personas por la IA y lanzó una advertencia al mundo empresarial.
Seguinos en
Por: 

Block, la fintech detrás de Square y Cash App, anunció el jueves 26 de febrero un recorte de más de 4.000 empleados (casi la mitad de su plantilla) en una reestructuración que atribuye a ganancias de productividad por inteligencia artificial. El cofundador de Twitter sostuvo que muchas compañías llegarán a esa misma conclusión en el próximo año.

La empresa comunicó una reducción de personal superior a 4.000 trabajadores, sobre una base de más de 10.000, y la definió como una decisión estructural para operar con equipos más chicos apoyados en “herramientas de inteligencia”.

FILE PHOTO: Twitter CEO Jack Dorsey testifies during a remote video hearing held by subcommittees of the U.S. House of Representatives Energy and Commerce Committee on "Social Media's Role in Promoting Extremism and Misinformation" in Washington, U.S., March 25, 2021. U.S. House of Representatives Energy and Commerce Committee/Handout via Reuters/File PhotoJack Dorsey justificó su decisión mediante una carta. Foto: Archivo / Reuters.

Jack Dorsey lo explicitó en su carta a accionistas y en publicaciones en X: la idea, planteó, es que un equipo significativamente menor, usando los mismos instrumentos que la compañía desarrolla, puede “hacer más y mejor”.

“La mayoría llega tarde”

En una conferencia con analistas, Dorsey sostuvo que Block no sería la excepción sino un anticipo: dijo que “la mayoría” de las empresas llegará tarde al impacto de la IA y que, en el próximo año, muchas terminarán haciendo cambios estructurales similares.

En la misma nota, la compañía fue presentada como un caso de “apuesta” directa a la IA: viene reestructurándose desde 2024 y, según Cinco Días, invirtió en herramientas propias como “Goose” para ganar eficiencia.

Argumentos en disputa

Tras el anuncio, las acciones reaccionaron con fuerza: AP reportó una suba superior al 20% en la previa del viernes, luego de un salto en el after hours, y marcó que Block informó un aumento interanual del 24% en el beneficio bruto del cuarto trimestre.

El recorte, sin embargo, reabrió la discusión incómoda: cuánto de “revolución IA” hay y cuánto de ajuste de costos con una etiqueta nueva. Esa duda también aparece en la cobertura de Cinco Días, que remarca que la empresa dio pocos detalles sobre qué funciones quedan “innecesarias” por las herramientas de IA y cita a analistas que cuestionan el argumento.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Inteligencia artificial

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro