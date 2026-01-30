Casi 150 alertas de inundación en toda Inglaterra tras el paso de la tormenta Chandra

Casi 150 alertas de inundaciones siguen vigentes en toda Inglaterra mientras las comunidades continúan lidiando con las consecuencias de la tormenta Chandra.
La Oficina Meteorológica emite alertas amarillas de lluvia en el suroeste, con 66 advertencias de inundaciones vigentes.
Se emitió una alerta amarilla de lluvia desde el mediodía hasta la medianoche del jueves para partes del suroeste de Inglaterra, y la Oficina Meteorológica advirtió que más inundaciones podrían afectar carreteras, hogares y negocios.
La alerta cubre Bournemouth, Christchurch y Poole, Cornwall, Devon, Dorset, Plymouth, Somerset, Torbay y Wiltshire .
Se ha emitido otra advertencia amarilla por lluvia desde las 6 a. m. del viernes hasta las 9 a. m. del sábado para Cornwall, Devon, Plymouth, Somerset y Torbay.
La Oficina Meteorológica dijo que las fuertes lluvias podrían provocar cortes de electricidad, interrupciones en los viajes y más inundaciones.
Las aguas de la inundación rodean las casas rurales y sus dependencias, y cubren los campos que se encuentran detrás como un gran lago. El paisaje es llano, con algunos árboles pequeños sobre el agua.
Esto ocurre cuando la Agencia de Medio Ambiente dijo que 147 propiedades se inundaron en Somerset y Dorset como resultado de la tormenta.
Se ha declarado un incidente importante en Somerset, y Bill Revans, líder del consejo local, dijo que los equipos habían trabajado "toda la noche" y respondieron "a muchos informes de carreteras que permanecen intransitables".
“Nuestra prioridad es apoyar a nuestros residentes más vulnerables y asegurarnos de que la gente sepa que hay ayuda disponible”, dijo.
Se ha emitido una tercera advertencia amarilla por lluvia desde la medianoche hasta las 6 p. m. del viernes para la mayor parte de Irlanda del Norte .
En toda Inglaterra, 66 alertas de inundación, que indican la previsión de inundaciones, permanecieron vigentes el jueves. Otras 149 alertas de inundación, que advierten de posibles inundaciones, también permanecieron vigentes.
El jueves, la Agencia de Medio Ambiente dijo que una severa advertencia de inundación de "peligro para la vida" para Lower Stour en Iford Bridge Home Park, Bournemouth, ya no estaba vigente, pero advirtió que "los niveles de agua siguen siendo altos y las personas que han evacuado sus hogares deben seguir los consejos de los socios de respuesta locales sobre cuándo es seguro regresar".
Un portavoz de la Oficina Meteorológica dijo que se esperaban fuertes lluvias en Cornualles el viernes por la mañana.
Se esperan lluvias de entre 10 mm y 20 mm en gran escala, con hasta 30 mm [1 pulgada] en los páramos y quizás en el oeste de Cornualles —añadieron—. También es probable que haya fuertes vientos en algunos lugares.
La RNLI también advirtió a la gente que esté alerta cerca de la costa en Devon y Cornwall, ya que olas de hasta 15 pies de altura (4,6 metros) podrían golpear playas expuestas, superando los paseos marítimos y los muros del puerto.