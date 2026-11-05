Una grave situación por inundaciones afecta al norte de Georgia y al sur de Tennessee, en Estados Unidos, donde las autoridades declararon emergencias por crecidas repentinas y desplegaron operativos de rescate y evacuación.
Inundaciones históricas en Estados Unidos: hay viviendas bajo el agua, evacuaciones y rescates de emergencia
Las intensas lluvias provocaron el desborde de un río en la frontera entre Georgia y Tennessee. Las autoridades reportaron inundaciones sin precedentes, viviendas anegadas y personas atrapadas que debieron ser rescatadas por equipos de emergencia.
Las localidades más comprometidas son McCaysville, en Georgia, y Copperhill, en Tennessee, ubicadas en la frontera entre ambos estados. Allí, el desborde de un curso de agua provocó inundaciones históricas que alcanzaron viviendas, edificios y calles.
El río, conocido como Ocoee en Tennessee y Toccoa en Georgia, superó durante la madrugada de este jueves el récord de altura que se mantenía vigente desde 1990. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el nivel alcanzado corresponde a un escenario de inundación catastrófica para ambas comunidades.
Rescates acuáticos y evacuaciones por las inundaciones
La situación obligó a declarar el estado de emergencia en McCaysville, que permanece cerrada hasta nuevo aviso. El jefe de la Policía local, Michael Earley, confirmó que los equipos de emergencia trabajan en rescates acuáticos y que todavía había personas atrapadas en sus viviendas.
"Estamos realizando activamente rescates acuáticos; todavía hay varias personas atrapadas en sus hogares a las que estamos intentando llegar", explicó Earley al medio Atlanta News First, afiliado a CNN.
El funcionario advirtió que el nivel del agua continuaba en ascenso y pidió a los habitantes que extremaran las precauciones mientras avanzaban los operativos.
Durante las primeras horas de este jueves, las autoridades de gestión de emergencias del condado de Fannin, donde se encuentra McCaysville, informaron que todavía había numerosos residentes que necesitaban ser evacuados.
También se ordenó abandonar las viviendas ubicadas sobre West Tennessee Avenue y East Tennessee Avenue, dos sectores especialmente afectados por el avance del agua. Imágenes de las cámaras del Departamento de Transporte de Georgia mostraron calles completamente anegadas y edificios rodeados por la inundación.
Ante el riesgo, Earley publicó un mensaje contundente en las redes sociales: "NO RETRASEN SU EVACUACIÓN. ABANDONEN LA ZONA AHORA".
La emergencia también alcanzó otras zonas de los condados de Fannin y Gilmer, en Georgia, donde se reportaron inundaciones generalizadas, viviendas cubiertas por el agua y personas que necesitaron asistencia para salir de sus casas.
Los organismos de emergencia describieron un escenario con múltiples propiedades anegadas, algunas de ellas completamente rodeadas por el agua, mientras continuaban los trabajos de rescate.
Lluvias extraordinarias: cayeron hasta 20 centímetros en algunas zonas
El fenómeno fue provocado por tormentas de lento desplazamiento que descargaron grandes cantidades de agua durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves.
En distintos sectores del norte de Georgia se registraron acumulados de entre 7 y 15 centímetros de lluvia. Sin embargo, en algunos puntos aislados las precipitaciones superaron los 20 centímetros.
Los registros de varios pluviómetros de la región indicaron que llegaron a acumularse hasta 15 centímetros de agua en apenas seis horas.
De acuerdo con las estimaciones meteorológicas, se trató de un episodio de precipitaciones con una probabilidad estadística de ocurrencia de apenas el 0,5% en un año determinado, equivalente a un fenómeno que se presenta, en promedio, una vez cada 200 años.
Este tipo de episodios extremos está relacionado, entre otros factores, con el calentamiento global. El aumento de las temperaturas permite que la atmósfera retenga más humedad, lo que puede favorecer lluvias más intensas cuando se dan las condiciones necesarias para su desarrollo.
Cuándo podrían mejorar las condiciones meteorológicas
Las lluvias ya cesaron en el norte de Georgia y el sur de Tennessee, y los pronósticos no anticipan nuevas precipitaciones importantes durante el fin de semana.
Sin embargo, el cese de las tormentas no significa que haya terminado el peligro. Las autoridades mantienen la atención sobre los cursos de agua, ya que el riesgo de inundaciones fluviales continúa durante la jornada de este jueves.
El principal desafío ahora es evaluar los daños, completar las evacuaciones y asistir a los habitantes de las localidades afectadas, mientras los niveles de los ríos comienzan a estabilizarse.