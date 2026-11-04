La crecida del río San Juan provocó una impactante escena en Pagosa Springs, en el estado de Colorado, Estados Unidos: una casa entera fue arrastrada por la fuerza del agua, recorrió varios metros río abajo y terminó chocando contra un puente, donde la estructura se desintegró.
Una casa fue arrastrada por la crecida de un río en Estados Unidos y chocó contra un puente
El agua desplazó una vivienda entera en Pagosa Springs y la llevó río abajo hasta impactar contra una estructura. El episodio quedó registrado en un video en medio de una grave emergencia por inundaciones.
El episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre y quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales. Las imágenes muestran cómo la corriente desplaza la vivienda sin control hasta hacerla impactar contra una pasarela. Después del choque, la construcción comienza a desarmarse y sus restos son arrastrados por el caudal.
La secuencia se produjo en medio de una emergencia que afecta desde hace varios días a Pagosa Springs y otras localidades del condado de Archuleta, donde las inundaciones obligaron a evacuar sectores residenciales y provocaron importantes daños en caminos e infraestructura.
Evacuaciones y daños
La situación ya había obligado a las autoridades a emitir órdenes de evacuación obligatoria durante la noche del domingo. Las medidas alcanzaron principalmente a las zonas bajas ubicadas junto al río San Juan, donde el avance del agua representaba un riesgo para las viviendas.
Desde la oficina del alguacil del condado de Archuleta solicitaron a los residentes que abandonaran los sectores comprometidos. Para quienes no podían completar la evacuación, las autoridades recomendaron permanecer en lugares seguros y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.
Las inundaciones también afectaron distintas rutas y caminos de la región. Según informaron las autoridades locales, algunos tramos podrían permanecer fuera de servicio durante un período prolongado debido a los daños ocasionados por el agua.
La Guardia Nacional participó de los operativos de asistencia y evacuación. Durante los días anteriores, sus integrantes recorrieron viviendas puerta a puerta para verificar el estado de los habitantes y colaborar con quienes necesitaban abandonar las zonas de riesgo.
Una emergencia prolongada
El condado de Archuleta atravesaba su segunda semana consecutiva de advertencias por inundaciones y notificaciones de evacuación. La persistencia del fenómeno complicó las tareas de asistencia y aumentó la preocupación por los daños en las propiedades ubicadas cerca de los cursos de agua.
En medio de la emergencia, también se desarrollaron operativos para rescatar animales. El domingo, integrantes de la organización San Juan Back Country Horsemen lograron poner a salvo a diez caballos y varias gallinas que se encontraban en un establecimiento rural situado dentro de una zona amenazada por la crecida.
El impacto sobre la infraestructura fue otro de los aspectos más preocupantes. Además de los caminos afectados, las autoridades debieron evaluar las condiciones de puentes y sectores cercanos al río, ante el riesgo generado por la erosión y la fuerza de la corriente.
La situación en Pagosa Springs se sumó a otros episodios de inundaciones registrados en el suroeste de Colorado. Mientras continuaban los trabajos de emergencia, las autoridades pidieron a la población respetar las restricciones de circulación y evitar las áreas inundadas.