Ya son 165

Israel devolvió otros 15 cuerpos de palestinos a Franja de Gaza

En el procedimiento intervino el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Los dolientes se reúnen junto a un lugar de entierro masivo de cuerpos no identificados de palestinos que habían estado retenidos en Israel durante la guerra, después de que fueron entregados por Israel, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Crédito: REUTERS/Mahmoud Issa
 10:43

Las autoridades de salud de Gaza informaron el martes que recibieron los cadáveres de 15 palestinos procedentes de Israel a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con lo que el total recibido desde el cese al fuego asciende a 165.

Munir al-Bursh, director general de las autoridades de salud de Gaza, detalló que los equipos médicos realizarán análisis y completarán la documentación antes de entregar los cuerpos a sus familiares.

Youths react at a mass burial site of unidentified bodies of Palestinians who had been held in Israel during the war, after they were handed over by Israel, amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza, in Deir Al-Balah, in the central Gaza Strip, October 22, 2025. REUTERS/Mahmoud IssaLos dolientes se reúnen junto a un lugar de entierro masivo de cuerpos no identificados de palestinos que habían estado retenidos en Israel durante la guerra, después de que fueron entregados por Israel, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Crédito: REUTERS/Mahmoud Issa

A pesar de este mensaje de la autoridad de salud gazatí, Reuters compartió una vista aérea que muestra a personas enterrando cuerpos no identificados de palestinos en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza.

A drone view shows people burying unidentified bodies of Palestinians, who had been held in Israel during the war, at a mass burial site after they were handed over by Israel, amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza, in Deir Al-Balah, in the central Gaza Strip, October 22, 2025. REUTERS/Dawoud Abu AlkasVista aérea que muestra a personas enterrando cuerpos no identificados de palestinos en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Crédito: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Las autoridades están utilizando métodos rudimentarios para identificar los cadáveres, algunos de los cuales muestran signos "de maltrato, de golpes, de haber estado esposados y vendados de los ojos", agregó.

A drone view shows ambulances carrying to a mass burial site the bodies of unidentified Palestinians, who had been held in Israel during the war, after they were handed over by Israel, amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza, in Deir Al-Balah, in the central Gaza Strip, October 22, 2025. REUTERS/Dawoud Abu AlkasEl operativo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Crédito: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Bajo el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el 10 de octubre, la primera fase incluye la retirada parcial de las tropas israelíes, el intercambio de rehenes y prisioneros, y un aumento significativo en la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.

