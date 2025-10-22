Israel devolvió otros 15 cuerpos de palestinos a Franja de Gaza

Los dolientes se reúnen junto a un lugar de entierro masivo de cuerpos no identificados de palestinos que habían estado retenidos en Israel durante la guerra, después de que fueron entregados por Israel, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Crédito: REUTERS/Mahmoud Issa