Israel bombardeó Rafah y acusó a Hamás de romper el alto el fuego
La tregua en la Franja de Gaza, vigente desde el 10 de octubre, atraviesa su momento más crítico. Desde Estados Unidos alertaron sobre “informaciones creíbles” de una violación inminente del alto el fuego.
Vista aérea de la destrucción en un barrio de Gaza tras el alto el fuego entre Israel y Hamás. Foto: Reuters
La frágil tregua en la Franja de Gaza se encuentra al borde del colapso luego de que aviones israelíes lanzaran dos ataques aéreos sobre la ciudad de Rafah, en el sur del territorio. La ofensiva se produjo después de que las Fuerzas de Defensa de Israel acusaran a Hamás de romper el acuerdo de paz con disparos hacia sus tropas.
El intercambio de fuego amenaza con derrumbar el cese de hostilidades impulsado por Estados Unidos, que había permitido la devolución de rehenes y un breve período de calma. Testigos palestinos confirmaron que los bombardeos impactaron en zonas bajo control militar israelí, donde se registraron combates entre miembros de Hamás y otras facciones armadas.
Palestinos caminan entre los escombros y tiendas tras el alto el fuego en Gaza. Foto: Reuters
Rafah, nuevamente bajo fuego
El oficial israelí que habló con medios locales no confirmó de forma explícita los bombardeos, pero denunció que soldados de su ejército fueron atacados con francotiradores y lanzagranadas. La respuesta, dijo, fue “proporcional y necesaria”.
Por su parte, el movimiento islamista Hamás acusó a Israel de provocar el enfrentamiento y denunció “múltiples violaciones” del alto el fuego, asegurando que 37 palestinos murieron desde el inicio de la tregua. Las imágenes difundidas por agencias internacionales muestran columnas de humo elevándose sobre Rafah y helicópteros israelíes sobrevolando la zona.
Fuentes cercanas al brazo armado de Hamás indicaron que el grupo había iniciado una operación para eliminar a Yasser Abu Shabab, líder de una milicia rival conocida como las “Fuerzas Populares”. En medio del operativo, soldados israelíes habrían intervenido para apoyar a Shabab, lo que derivó en enfrentamientos cruzados y la explosión de una excavadora militar.
Israel asegura controlar el 30% del territorio de Gaza, aunque las disputas entre grupos palestinos aumentaron tras la retirada parcial de sus tropas. Las tensiones internas, sumadas a la respuesta israelí, reavivan el temor a un nuevo ciclo de violencia.
Donald Trump y Benjamín Netanyahu días atrás tras un discurso en la Knéset, en Jerusalén. Foto: Reuters
Estados Unidos advierte y Hamás responde
El gobierno de Estados Unidos, uno de los principales mediadores del alto el fuego, advirtió que tenía “informaciones creíbles” sobre una posible violación inminente del acuerdo. Según fuentes del Departamento de Estado, la inteligencia norteamericana detectó planes de Hamás para atacar a civiles palestinos en zonas controladas por milicias rivales.
Hamás negó rotundamente las acusaciones y responsabilizó a Israel de armar y financiar a esas otras facciones. En un comunicado difundido en Telegram, su líder Izzat al Rishq afirmó: “La ocupación sionista sigue infringiendo el acuerdo y buscando pretextos infundados para justificar sus crímenes”.
El dirigente acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de “renegar de sus compromisos bajo la presión de su coalición extremista”, y sostuvo que el verdadero objetivo de Israel es evitar responsabilidades ante los mediadores internacionales.
Desde Gaza, voceros del grupo afirmaron que las fuerzas policiales locales “persiguen a las pandillas responsables de asesinatos, robos y secuestros”, asegurando que lo hacen “bajo mecanismos legales y con apoyo popular”.
Apenas un día después del alto el fuego, Hamás fue señalado por organizaciones internacionales por ejecutar públicamente a supuestos colaboradores de Israel, lo que evidenció las tensiones internas dentro del enclave palestino.
