Hamas devolvió otro cuerpo israelí y escala el conflicto por el incumplimiento del acuerdo

Hamas entregó a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el cuerpo de un rehén israelí, que luego fue recibido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). La operación fue confirmada tanto por el grupo palestino como por el ejército israelí, y supone el noveno cadáver recuperado de los 28 que permanecían en manos de Hamas desde el ataquedel 7 de octubre de 2023.
Según la Oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, las tropas recibieron un ataúd con los restos del rehén, que serán trasladados a territorio israelí para su identificación oficial. Una ceremonia encabezada por un rabino castrense acompañará la recepción antes de que los restos lleguen al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv.
La entrega se produjo en medio de las tensiones por el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego, ya que Israel acusa a Hamas de retrasar la devolución de cuerpos, mientras que el grupo palestino asegura que los retrasos se deben a obstáculos técnicos, como la falta de maquinaria pesada para recuperar cadáveres atrapados entre los escombros.
Contexto y acuerdo internacional
El ala militar de Hamas reiteró su compromiso con el pacto vigente, que prevé la devolución de todos los restos y la implementación de un plan de reconstrucción en Gaza. Este acuerdo forma parte de un programa de veinte puntos impulsado por Estados Unidos, con respaldo de Egipto, Qatar y Turquía, que busca establecer las bases para el fin del conflicto y la reconstrucción de la región.
El grupo terrorista entregó los restos de uno de los cautivos retenidos desde 2023. Crédito: REUTERS.
Aunque se redujo la violencia y se liberaron los 20 rehenes que permanecían con vida, persisten los desacuerdos sobre la reapertura de los pasos fronterizos, en particular el cruce de Rafah hacia Egipto. Israel señaló que los retrasos se deben a incumplimientos de Hamas, mientras que el grupo palestino pide a los mediadores reforzar los esfuerzos para garantizar el cumplimiento del alto el fuego.
Humanitaria y reconstrucción
Hamas solicitó acelerar la entrada de ayuda humanitaria, calificándola como insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población. Además, pidió la creación inmediata del Comité de Apoyo Comunitario, un organismo de tecnócratas independientes que administraría Gaza tras la eventual retirada israelí.
Hamas pidió acelerar la entrada de ayuda humanitaria. Crédito: Xinhua.
El reciente intercambio de cuerpos y la continuidad de las negociaciones reflejan la fragilidad del acuerdo y la compleja situación en Gaza, donde los esfuerzos por estabilizar la región se desarrollan en un contexto de desconfianza mutua y tensiones internacionales.
