Intercambio entre Israel y Hamás: cómo avanzaría el acuerdo y el "show" de Trump

Este lunes se llevó a cabo la liberación de 20 israelíes retenidos por Hamás y de más de 1.700 palestinos que se encontraban en Israel, algunos de ellos sin condena. Se trata del primer paso efectivo del acuerdo de paz presentado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que consta de 20 puntos.
El líder norteamericano se posicionó como el gran ganador de la jornada, coronando con la reunión de líderes del mundo en Sharm el-Sheij, en el extremo sur de Egipto, donde se firmó un acuerdo de paz inicial.
El desafío a partir de ahora es contener la situación y evaluar las posibilidades de avanzar con los siguientes puntos entre ambas partes. Sobre la dificultad de este desafío, Joaquín Bernardis, del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), habló en CyD Litoral.
La dificultad de los siguientes puntos
Anteriormente, en días previos al intercambio concreto, se destacaba que el comienzo del acuerdo contemplaba sólo cuatro de los 20 puntos del acuerdo de Trump. Sobre este aspecto hizo foco Joaquín Bernardis: “La negociación se dio en tres fases, que es lo que comenzaron a firmar las partes en esta cumbre en Egipto”.
“Hay que tener en cuenta como son este tipo de acuerdos de paz. En general, hay una primera instancia de desarme y movilización”, relata Bernardis y agrega una “segunda instancia de implementación de acuerdos de paz, con construcción de instituciones políticas más estables o búsqueda de justicia. Acá un punto muy polémico a negociar entre ambas partes. Y el perdón o reconciliación entre dos sociedades”.
Festejos mientras el helicóptero que transporta a los rehenes liberados llega a un hospital, en Petah Tikva, Israel. Crédito: Xinhua/Chen Junqing
Sobre lo concretamente registrado este lunes, el licenciado en Relaciones Internacionales indicó: “Esta primera fase tiene que ver más con cierto retroceso de Israel, saliendo de los principales centros urbanos, pero que sigue controlando más del 50% de Franja de Gaza y la liberación de rehenes”.
En ese último aspecto también aplicó el resaltador y dijo que en el proceso de los fallecidos es “donde comienzan las rispideces, principalmente en la tarde de este lunes porque Hamás entregó sólo cuatro cuerpos de los 28”.
El regreso de los palestinos. Crédito: REUTERS/Ramadan Abed
“Si nos basamos en el derecho internacional humanitario, a la hora de fallecer civiles o soldados, lo que se tiene que hacer es identificar donde están enterrados estos cuerpos y dicha información no está. Ahí se redobla el problema porque parte de esos cuerpos los poseían otras milicias, fuera del acuerdo”, comentó el especialista.
“También Israel denunció hace unas horas que se violó el alto el fuego por parte de Hamás”, indicó Bernardis y agregó sobre el elemento anterior: “Recordemos que el acuerdo de enero se había roto por el mismo tema, por la entrega de rehenes fallecidos”.
Bernardis destacó la ausencia de “letra chica” en uno de los puntos que aún restan: “Implica desmilitarizar completamente a Hamás, pero no lo va a hacer hasta que se cree, e Israel y toda la comunidad internacional reconozcan, un Estado Palestino”.
Mahmud Ridha Abás, presidente del Estado de Palestina. Crédito: EFE/SARAH YENESEL
“Se le agrega que Israel debe aceptar y dar indultos a determinadas personas de Hamás, permitiendo un salvoconducto para escapar con vida. Algo muy difícil para la opinión pública israelí y la coalición gobernante. Luego se le tiene que entregar el poder a la Autoridad Nacional Palestina, otro punto que es difícil de momento que acepte Israel”, detalló el licenciado.
El rol de Trump
No resulta una sorpresa, pero cada aparición de Donald Trump dentro y fuera de Estados Unidos se ve marcada por su espectacularidad, la cual a los 79 años no la ha perdido.
La firma de, según el mismo, la octava detención de un conflicto bélico desde su regreso a la Casa Blanca, no fue ajena a estas características, aprovechando además para marcar su peso sobre el resto de agentes de relevancia en la tensión de Medio Oriente.
“Ya lo había adelantado Trump en la Asamblea de la ONU que se venían cosas respecto al conflicto de Gaza”, resaltó Bernardis.
La cumbre de Egipto, que no sólo tuvo a Trump y el propio presidente Abdelfatah El-Sisi como “anfitriones”, también mostró a un Emmanuel Macron de Francia con un rol activo y reconocido, irónicamente opuesto a su actual situación interna.
Donald Trump en su regreso a la Washington este martes. Crédito: REUTERS/Aaron Schwartz
El evento contó además con la asistencia de principales líderes europeos y los principales países árabes, representantes de Emiratos Árabes Unidos, Qatar y el mismo Erdogan, “siempre un tapado, pero que aparece”, en palabras de Bernardis.
“Fue una cumbre donde Trump fue el foco de atención y prácticamente le dijo al Knesset (parlamento israleí) que hay que darle un indulto a Netanyahu por todas las acusaciones que posee. Un showman, bien al perfil de Donald”, comentó el especialista en CyD Litoral.
