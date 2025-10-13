Medio Oriente

Trump acelera su plan de paz y afirma que la segunda fase “ya está en marcha”

Durante una reunión con líderes en Egipto, el presidente estadounidense afirmó que la segunda etapa de su plan de alto el fuego de 20 puntos para Gaza ya está en marcha. Destacó el rol de Egipto en la implementación regional y habló de extender los Acuerdos de Abraham e involucrar a Irán.