Trump acelera su plan de paz y afirma que la segunda fase “ya está en marcha”

Donald Trump anunció que la fase dos de su plan de paz para Gaza “ya ha comenzado”. Lo hizo sentado junto al presidente egipcio Abdel Fattah el‑Sisi durante la cumbre diplomática en Egipto, que promete redefinir el futuro de Medio Oriente.
Durante una reunión con líderes en Egipto, el presidente estadounidense afirmó que la segunda etapa de su plan de alto el fuego de 20 puntos para Gaza ya está en marcha. Destacó el rol de Egipto en la implementación regional y habló de extender los Acuerdos de Abraham e involucrar a Irán.
Trump añadió que los distintos apartados del plan están “interrelacionados”, aunque ya se están ejecutando en simultáneo, sugiriendo que no hay una pausa entre etapas, sino un proceso continuo.
Marco Rubio, secretario de Estado americano, remarcó que Egipto será fundamental en el seguimiento del plan de 20 puntos. “No se trata solo de restaurar Gaza, sino de transformar la región”, subrayó.
Las declaraciones explicitan que EE. UU. espera que El Cairo coordine logística, seguridad y mecanismos de monitoreo para hacer viable el acuerdo.
Si bien el foco inmediato es el alto el fuego, el plan de Trump va más lejos: busca ampliar los Acuerdos de Abraham, que legalizaron relaciones entre Israel y países árabes, y negociar un nuevo pacto nuclear con Irán.
Steve Witkoff, enviado especial de EE.UU. a Medio Oriente, sostuvo que ese ambicioso formato no solo apunta a poner fin a la guerra, sino a reestructurar alianzas, mercados energéticos y gobernanza regional.
