Expectativa en Medio Oriente

Con listas confirmadas, Israel y Hamas intercambiarán rehenes y prisioneros

Mientras los líderes regionales, con Trump a la cabeza, se reúnen en Israel y Egipto, un una vigilia que lleva al menos cinco horas, familiares y amigos de rehenes -entre los que se encuentra el israelí-argentino Eitan Horn – esperan que se lleve a cabo el operativo de liberación este lunes. En Palestina, en tanto, aguardan la liberación de detenidos. Mientras, la ayuda humanitaria comienza a llegar a Gaza.