Con listas confirmadas, Israel y Hamas intercambiarán rehenes y prisioneros

Una multitud se encuentra reunida en la Plaza de los Rehenes para recibir la tan esperada noticia de que sus seres queridos han sido liberados.
Mientras los líderes regionales, con Trump a la cabeza, se reúnen en Israel y Egipto, un una vigilia que lleva al menos cinco horas, familiares y amigos de rehenes -entre los que se encuentra el israelí-argentino Eitan Horn – esperan que se lleve a cabo el operativo de liberación este lunes. En Palestina, en tanto, aguardan la liberación de detenidos. Mientras, la ayuda humanitaria comienza a llegar a Gaza.
Una multitud se encuentra reunida en la Plaza de los Rehenes para recibir la tan esperada noticia de que sus seres queridos han sido liberados.
A través de sus redes sociales, el foro Hostages and Missing Families subtituló una imagen de docenas de personas sentadas frente a una pantalla grande que transmitirá noticias de los rehenes israelíes que serán liberados en las próximas horas.
"La plaza espera a los rehenes", dice el mensaje.
Hamás tiene previsto liberar a los rehenes que permanecen en Gaza antes del mediodía (hora local, 09:00 GMT). Además, está previsto que se restituyan los cuerpos de otros 28.
A cambio de la devolución de los rehenes, Israel liberará a 250 prisioneros palestinos , incluidos aquellos que cumplen cadena perpetua. Esto se suma a la liberación de más de 1.700 detenidos sin cargos durante la guerra, entre ellos casi dos docenas de niños.
La agencia de noticias palestina Shehab acaba de informar que Hamás ha publicado los nombres de los 20 rehenes que serán liberados.
Los nombres aparentemente coinciden con la lista de 20 rehenes que se cree que aún están vivos que informamos anteriormente:
Bar Kupershtein
Evyatar David
Yosef-Jaim Ohana
Segev Kalfon
Avinatan Or
Elkana Bohbot
Maxim Herkin
Nimrod Cohen
Matan Zangauker
David Cunio
Eitan Horn, ciudadano israelí-argentino
Matan Angrest
Eitan Mor
Gali Berman
Ziv Berman
Omri Miran
Alon Ohel
Guy Gilboa-Dalal
Rom Braslabski
Ariel Konio
Mientras, los medios de comunicación israelíes informan que los ministros del gobierno de Israel aprobaron anoche varios cambios en la lista de prisioneros y detenidos palestinos de Gaza en cárceles israelíes que serán liberados a cambio de los rehenes retenidos por Hamas.
El periódico Haaretz dijo que esos cambios incluían la eliminación de un prisionero que ya había sido liberado y la adición de dos prisioneros que no estaban cumpliendo cadena perpetua y estaban afiliados a Hamas.
Siete menores detenidos por las fuerzas israelíes en Gaza después de que comenzó la guerra fueron eliminados de la lista y reemplazados por dos mujeres, agregó.
En total, se espera que 1.718 prisioneros palestinos y detenidos de Gaza sean liberados en lugar de la cifra previamente acordada de 1.722, según Haaretz.
Está previsto que los rehenes israelíes sean liberados este lunes, dos años después de que fueran secuestrados por Hamás.
Según un funcionario militar israelí, los preparativos en curso para la entrega de rehenes a Israel “seguirá el mismo procedimiento que el operativo de principios de este año”, que comenzó con:
-Rehenes transferidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a un escuadrón especial de las Fuerzas de Defensa de Israel
-Ese escuadrón los llevará luego a la base militar de Re'im, en el sur de Israel.
-Los familiares estarán esperando a los rehenes en los puntos de recepción.
-Luego viajarán con ellos en helicóptero a hospitales donde recibirán tratamiento adicional.
-"En caso de necesidades médicas urgentes, la evacuación se realizará directamente al hospital sin detenerse en el recinto [de recepción]", dijo el funcionario.
Esto ocurre mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, realiza un viaje a Medio Oriente a raíz del acuerdo de paz, negociado por Estados Unidos, Egipto y Qatar.
Trump se dirigió al parlamento de Israel antes de viajar a la ciudad turística egipcia de Sharm El-Sheikh para organizar una cumbre sobre la paz en Medio Oriente, a la que se unirán al menos otros 20 líderes mundiales.
Allí, el presidente de Estados Unidos y su par egipcio egipcio, Abdul Fattah al-Sisi, mantendrán conversaciones con el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés , Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro español, Pedro Sánchez .
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, también anunciaron su presencia.
Los camiones de primera ayuda tras el alto el fuego llegaron el domingo a Gaza. Se han producido escenas caóticas en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, mientras los residentes, hambrientos, se apresuraban a conseguir paquetes de alimentos.
Un portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) dijo que los suministros de gas para cocinar ingresaron al territorio devastado por la guerra por primera vez desde marzo.
Otra ayuda que entró a Gaza incluyó harina, fruta y carne, así como equipo médico, añadió el portavoz.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.