El mundo aguarda la liberación de rehenes y el intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas

Las pantallas gigantes en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv comenzarán a transmitir en vivo en poco menos de una hora a partir de las 04:00 am hora local (02:00 BST), según una actualización del grupo Rehenes y Familias Desaparecidas.
El grupo palestino tiene hasta las 12:00 hora local (10:00 BST) para devolver a los 48 rehenes, de los cuales se cree que 20 están vivos.A cambio, Israel liberará a 250 prisioneros palestinos y más de 1.700 detenidos.
Las pantallas gigantes en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv comenzarán a transmitir en vivo en poco menos de una hora a partir de las 04:00 am hora local (02:00 BST), según una actualización del grupo Rehenes y Familias Desaparecidas.
Durante meses, la plaza ha acogido manifestaciones periódicas para pedir la liberación de los rehenes que siguen retenidos en Gaza.
En una publicación en X hace poco, el grupo dice que la plaza permanecerá abierta y "acompañará la liberación de los rehenes en tiempo real".
"Esta noche es una noche amarilla", se lee en la publicación, en referencia a las cintas de colores que han llegado a simbolizar la difícil situación de las familias de los rehenes.
En desarrollo...
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.