#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
En vivo

El mundo aguarda la liberación de rehenes y el intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas

El grupo palestino tiene hasta las 12:00 hora local (10:00 BST) para devolver a los 48 rehenes, de los cuales se cree que 20 están vivos.A cambio, Israel liberará a 250 prisioneros palestinos y más de 1.700 detenidos.

La gente aguarda frente a las pantallas gigantes en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv.
 1:44
Por: 

Las pantallas gigantes en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv comenzarán a transmitir en vivo en poco menos de una hora a partir de las 04:00 am hora local (02:00 BST), según una actualización del grupo Rehenes y Familias Desaparecidas.

Durante meses, la plaza ha acogido manifestaciones periódicas para pedir la liberación de los rehenes que siguen retenidos en Gaza.

En una publicación en X hace poco, el grupo dice que la plaza permanecerá abierta y "acompañará la liberación de los rehenes en tiempo real".

"Esta noche es una noche amarilla", se lee en la publicación, en referencia a las cintas de colores que han llegado a simbolizar la difícil situación de las familias de los rehenes.

En desarrollo...

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Israel
Medio Oriente
Videos
Donald Trump

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro