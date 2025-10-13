En vivo

El mundo aguarda la liberación de rehenes y el intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas

El grupo palestino tiene hasta las 12:00 hora local (10:00 BST) para devolver a los 48 rehenes, de los cuales se cree que 20 están vivos.A cambio, Israel liberará a 250 prisioneros palestinos y más de 1.700 detenidos.