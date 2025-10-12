Llamado desde el Vaticano

El papa León XIV pidió paz en Ucrania y habló de una “chispa de esperanza” en Tierra Santa

Desde la plaza de San Pedro el Pontífice lanzó un nuevo llamado a cesar la violencia y a priorizar el diálogo en dos frentes calientes del planeta. También valoró el reciente alto el fuego en Gaza como “una chispa” que debe encender pasos concretos hacia la reconciliación.