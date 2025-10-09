#HOY:

Los pobres, en el centro de la primera exhortación del papa León XIV

El Sumo Pontífice publicó el primer gran documento de su aún breve magisterio, la exhortación apostólica "Dilexi te"(Te ha amado), para reivindicar la atención hacia los pobres.

El papa, este viernes en la plaza San Pedro. Reuters.
 21:57
Por: 

En línea con su antecesor, Francisco, el primer gran texto del papa León XIV , la exhortación apostólica Dilexi te (Te ha amado), reivindica la atención hacia los pobres.

Estas son algunas claves del documento sobre el "amor hacia los pobres":

A copy of Pope Leo XIV's apostolic exhortation "Dilexi te" (I have loved you), at the Vatican, October 9, 2025. REUTERS/Joshua McElweeLa exhortación apostólica "Dilexi te" (Te ha amado), del papa León. Reuters.

1) La mano de Francisco: León XIV explica que el Papa argentino ya preparaba este texto antes de morir en abril. "Habiendo recibido como herencia el proyecto, me alegra hacerlo mío -añadiendo algunas reflexiones- y proponerlo al comienzo de mi pontificado", confiesa.

2) 'Una economía que mata': León XIV asume algunas ideas capitales de Francisco, como la protección de "las periferias existenciales", "la cultura del descarte" o la denuncia de "la dictadura de una economía que mata".

América Latina y los pobres

3) Esfuerzos "insuficientes": León XIV cree que los esfuerzos por acabar con la pobreza "siguen siendo insuficientes", pese a haberse intensificado en la últimas décadas. Asimismo ve "encomiable" que Naciones Unidas haya fijado su erradicación como Objetivo del Milenio.

4) ¿Por qué este tema? El Papa aborda esta cuestión porque cree que entre la Iglesia y la pobreza existe "un vínculo inseparable" y, para ello, repasa la historia de santos y santas que se entregaron a los últimos.

5) La experiencia de América Latina: El pontífice estadounidense tiene también nacionalidad peruana por su etapa en la misión en el país andino y aprecia la relación de la Iglesia local con los pobres, sobre todo tras el Concilio Vaticano II (1962-1965).

6) Ecos de 'Teología de la Liberación': El texto recupera unas líneas que el Vaticano recetó en 1984 contra las "desviaciones marxistas" de la 'Teología de la Liberación', aunque tildando de "actual" esta reflexión: "La preocupación por la pureza de la fe ha de ir unida (...) a un testimonio eficaz de servicio al prójimo y particularmente al pobre y oprimido".

A copy of Pope Leo XIV's apostolic exhortation "Dilexi te" (I have loved you), at the Vatican, October 9, 2025. REUTERS/Joshua McElweeLa exhortación apostólica "Dilexi te" (Te ha amado), del papa León. Reuters.

Migrantes y pobreza en Europa

7) Una fe "popular": El Papa ve un "deber" valorar "positivamente" el modo "popular" de vivir la fe, citando al Documento de Aparecida de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano de 2007. Las comunidades menos desarrolladas, apunta, "tienen el derecho de vivir el Evangelio, de celebrar y comunicar la fe según los valores presentes en su cultura", zanja.

9) Abrazar al migrante: Tanto León XIV como Francisco procedían de familias con orígenes migrantes. Dilexi te urge a acompañar a quienes huyen de sus países y recuerda las oleadas de europeos del siglo XIX. "Donde el mundo ve una amenaza, la iglesia ve hijos; donde se levantan muros, ella construye puentes", dice.

10) Europa empobrecida: En el documento, el Papa no alude a crisis o guerras actuales, y en gran medida parafrasea a Francisco, pero también denuncia algunos fenómenos "preocupantes" como el avance de la pobreza en Europa

Allí, dice, hay "cada vez hay más familias que no llegan a final de mes", o la "doble pobreza" que padecen las mujeres "excluidas o maltratadas", denuncia, citando de nuevo un documento de Francisco, la exhortación Evangelii Gaudium (2013).

#TEMAS:
Religión
Vaticano
León XIV
Papa Francisco

