Vaticano

León XIV cuestionó a los que rechazan el aborto pero piden la pena de muerte

El Papa, oriundo de Chicago, apuntó contra sectores conservadores de la Iglesia de EE.UU. que critican a un senador demócrata por su apoyo al aborto pero promueven castigos extremos. Pidió coherencia con la doctrina y un trato más humano a los inmigrantes.