León XIV cuestionó a los que rechazan el aborto pero piden la pena de muerte
El Papa, oriundo de Chicago, apuntó contra sectores conservadores de la Iglesia de EE.UU. que critican a un senador demócrata por su apoyo al aborto pero promueven castigos extremos. Pidió coherencia con la doctrina y un trato más humano a los inmigrantes.
León XIV apuntó contra los sectores conservadores que promueven la pena de muerte. Foto: Reuters
El Papa León XIV volvió a enviar una señal contundente a la Iglesia Católica de los Estados Unidos. “No es provida alguien que rechaza el aborto pero pide la pena de muerte”, declaró el Sumo Pontífice en un mensaje dirigido a los sectores que cuestionan al senador Dick Durbin por su posición sobre el aborto, pero guardan silencio frente a otras formas de violencia institucional.
El pontífice, nacido en Chicago, aludió así a la polémica en torno a un reconocimiento que el cardenal Blase Cupich busca entregarle a Durbin por su trabajo en defensa de los inmigrantes. La iniciativa desató críticas entre obispos conservadores por el historial pro-choice del senador.
La lógica de la coherencia
León XIV llamó al respeto mutuo entre posturas divergentes dentro de la Iglesia, pero remarcó las contradicciones morales que emergen en esos debates: “Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto pero a favor de la pena de muerte’ no es realmente provida”, sostuvo.
La Iglesia estadounidense está dividida entre posturas conservadoras y sociales. Foto: Reuters
También apuntó contra quienes se oponen al aborto pero avalan políticas migratorias inhumanas, y recordó que el mandato bíblico es “acoger al extranjero”. Las palabras fueron difundidas por Newsweek Argentina, que sigue de cerca el posicionamiento del Papa frente a los dilemas sociales que dividen a la Iglesia norteamericana.
Doctrina, migración y derechos humanos
La doctrina católica, bajo el pontificado de León XIV, ha reforzado la condena a la pena de muerte en todas sus formas. También renovó el énfasis en la dignidad de los migrantes, un tema particularmente sensible en Estados Unidos, donde la frontera sur es escenario de múltiples crisis humanitarias.
Tanto el Vaticano como obispos estadounidenses han pedido en reiteradas ocasiones que se rechace el trato punitivo hacia los migrantes y se promueva una visión más integral de la vida. En ese sentido, el Papa volvió a marcar una línea: no se puede defender la vida solo antes del nacimiento.
El cardenal Blase Cupich quiere premiar a Dick Durbin por su trabajo con inmigrantes. Foto: Reuters
Una Iglesia dividida
La declaración papal se da en un contexto de creciente polarización dentro de la Iglesia estadounidense. Mientras algunos sectores conservadores ponen el foco casi exclusivo en el aborto, otros insisten en una visión más abarcativa de los derechos humanos.
La figura de Durbin, senador demócrata de Illinois y católico practicante, refleja ese punto de conflicto. Aunque ha respaldado el derecho al aborto, también ha impulsado medidas progresistas en migración, salud y justicia social. Su cercanía con Cupich y ahora con León XIV refuerza el mensaje de que ser católico no significa asumir una única agenda política.
