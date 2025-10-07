En continuidad al trabajo de Francisco I

Primera gira internacional: el papa León XIV anunció que viajará a Turquía y Líbano

El Sumo Pontífice viajará a Turquía del 27 al 30 de noviembre y luego irá a Líbano entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. En Turquía conmemorará el 1.700º aniversario del Concilio de Nicea, una reunión clave de la Iglesia que definió las creencias cristianas.