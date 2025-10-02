Arnold Schwarzenegger y el Papa León, juntos por el cuidado de la Tierra

El Papa León XIV alentó al mundo a unirse en torno al cuidado del planeta al subir al escenario en una conferencia sobre justicia climática encabezada por el actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger en las afueras de Roma el miércoles.
“Somos una sola familia, con un solo Padre, que hace salir el sol y llover sobre todos (Mt 5,45)”, dijo Leo el 1 de octubre en un centro de conferencias en Castel Gandolfo, Italia. “Vivimos en el mismo planeta y debemos cuidarlo juntos. Por lo tanto, renuevo mi enérgico llamamiento a la unidad en torno a la ecología integral y a la paz”.
El encuentro se lleva a cabo del 1 al 3 de octubre de 2025, en Castel Gandolfo, Italia. Reuters.
El pontífice y Schwarzenegger se dirigieron al público en la inauguración de la conferencia “Raising Hope for Climate Justice”, que tiene lugar del 1 al 3 de octubre en un centro cerca de la villa papal de Castel Gandolfo.
Entre los oradores del encuentro, promovido por el Movimiento Laudato Si' en colaboración con organizaciones internacionales, se incluirán obispos, jefes de organizaciones internacionales, líderes indígenas, expertos en clima y biodiversidad y representantes de la sociedad civil.
Héroes de acción
En comentarios previos al discurso del Papa, Schwarzenegger citó a los 1.400 millones de miembros, 400.000 sacerdotes y 200.000 iglesias de la Iglesia Católica como un “poder… involucrado en nuestro movimiento, en nuestro movimiento ambiental para terminar con la contaminación”.
“Y, por supuesto, me siento muy honrado de estar aquí, porque estoy junto a un héroe de acción”, añadió, señalando al Papa León. “Lo llamo héroe de acción porque, en cuanto asumió el papado, ordenó al Vaticano instalar paneles solares en los edificios. Este será uno de los primeros estados en ser neutral en carbono. ¡Un aplauso para él por esta acción!”.
El Papa León XIV animó al mundo a unirse en torno al cuidado del planeta durante su discurso. Reuters.
El actor de “Terminator” sugirió que más personas hablen sobre el problema de la contaminación en lugar del “cambio climático” como un concepto más fácil de entender para la gente: “Tenemos que hablar al corazón para que la gente lo entienda”.
El Papa, en comentarios previos a su discurso preparado, dijo: “de hecho, hay un héroe de acción con nosotros hoy, son todos ustedes”.
Llamado a la conversión
En su mensaje, Leo elogió la encíclica ambiental Laudato Si' del Papa Francisco como una fuente de inspiración y diálogo que ha impulsado la acción para cuidar nuestra casa común.
“Como en cada aniversario de esta naturaleza, recordamos el pasado con gratitud, pero también nos preguntamos qué queda por hacer”, dijo.
El pontífice dijo que en los 10 años transcurridos desde la publicación de Laudato Si' , el enfoque ha pasado del estudio de la encíclica a su puesta en práctica.
“¿Qué hacer ahora para que el cuidado de la casa común y la escucha del clamor de la tierra y de los pobres no aparezcan como meras modas pasajeras o, peor aún, sean vistos y sentidos como cuestiones divisorias?”, preguntó.
El discurso del Papa León también enfatizó la necesidad de renovación espiritual.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.