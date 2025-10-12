Ayuda humanitaria

Más de 400 camiones cruzan a Gaza con ayuda mientras avanza el plan de paz

El ingreso de cientos de camiones con ayuda humanitaria marca el inicio de una tregua frágil entre Israel y Hamas. Desde Egipto, toneladas de alimentos, material médico y combustible cruzan hacia la Franja de Gaza mientras la comunidad internacional sigue de cerca el cumplimiento del acuerdo que prevé la liberación de rehenes y presos palestinos.