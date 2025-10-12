Más de 400 camiones cruzan a Gaza con ayuda mientras avanza el plan de paz
El ingreso de cientos de camiones con ayuda humanitaria marca el inicio de una tregua frágil entre Israel y Hamas. Desde Egipto, toneladas de alimentos, material médico y combustible cruzan hacia la Franja de Gaza mientras la comunidad internacional sigue de cerca el cumplimiento del acuerdo que prevé la liberación de rehenes y presos palestinos.
Cientos de camiones con ayuda humanitaria ingresan a Gaza. Foto: Gentileza
Cientos de camiones con ayuda humanitaria comenzaron a ingresar este domingo a la Franja de Gaza desde Egipto, en cumplimiento del plan de alto el fuego alcanzado entre Israel y el grupo islamista Hamas. Se trata del mayor operativo logístico desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, con la participación de Naciones Unidas, organismos internacionales y fuerzas locales.
El acuerdo, mediado por Egipto y respaldado por Estados Unidos, prevé el ingreso diario de hasta 600 camiones con insumos esenciales para la población civil gazatí, duramente golpeada por los meses de enfrentamientos. Según fuentes oficiales, este domingo se esperaba el paso de unos 400 vehículos cargados con alimentos, medicamentos, agua potable y combustible.
Una caravana que simboliza esperanza
Las imágenes desde el cruce fronterizo de Kerem Shalom muestran largas filas de camiones avanzando lentamente bajo estrictos controles de seguridad. En la zona de Rafah, en el norte del Sinaí, otros cientos de vehículos aguardan la autorización israelí para continuar su marcha. “Las colas llegan a superar los cinco kilómetros”, informó el canal egipcio Al Qahera News.
Palestinos esperan la distribución de alimentos y material médico. Foto: Gentileza
La televisión estatal egipcia destacó que se trata de “la mayor cantidad de ayuda ingresada desde el inicio de la crisis”. Cada camión transporta decenas de toneladas de productos esenciales, que serán distribuidos en distintas localidades de Gaza a través de la ONU y organizaciones humanitarias.
Entre los cargamentos se incluyen medicamentos de emergencia, material quirúrgico, alimentos no perecederos y cisternas de combustible, fundamentales para los hospitales que intentan retomar su funcionamiento en condiciones extremadamente precarias.
En las calles de Khan Yunis, en el sur de la Franja, grupos de palestinos se agolpan alrededor de los primeros camiones que logran llegar. “Llevamos días esperando esto. No tenemos electricidad, no hay agua y los hospitales no pueden más”, relató a EFE un vecino del lugar.
Un alto el fuego que busca abrir el diálogo
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó este domingo que su país “está preparado para recibir a todos los rehenes cautivos”, en referencia al canje previsto con Hamas como parte del acuerdo de tregua. En paralelo, fuentes de seguridad palestinas confirmaron que Israel excarcelará a cientos de prisioneros en las próximas horas, en cumplimiento del intercambio.
“El alto el fuego es una oportunidad para aliviar el sufrimiento humano, pero también un test de confianza política”, señaló un portavoz de Naciones Unidas. El organismo supervisa el cumplimiento de las condiciones del acuerdo, que forma parte de la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para estabilizar la región.
El pacto entró en vigor el viernes pasado, tras el repliegue parcial de las tropas israelíes en las principales ciudades gazatíes. Desde entonces, los ataques cesaron en la mayor parte del territorio, aunque se mantienen focos de tensión aislados en la zona norte.
El plan incluye tres etapas: cese del fuego, canje de rehenes y presos, y posterior reconstrucción bajo supervisión internacional. La entrada de ayuda humanitaria es considerada el paso clave para consolidar la tregua.
Gaza: la urgencia detrás de la tregua
Las necesidades en Gaza siguen siendo críticas. Desde el inicio del conflicto, más del 70% de las viviendas fueron destruidas o gravemente dañadas. La falta de agua, electricidad y medicinas generó una crisis sanitaria sin precedentes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los hospitales operan a menos del 30% de su capacidad.
Egipto ha sido uno de los principales mediadores y articuladores logísticos. En la ciudad de Al Arish, cercana a Rafah, el país mantiene desde hace meses una zona de acopio con toneladas de ayuda donada por distintos gobiernos y organizaciones del mundo. Desde allí parten los convoyes que ahora comienzan a ingresar al enclave palestino.
“El pueblo de Gaza necesita esperanza tangible, no promesas. Cada camión que entra es una línea de vida”, expresó el coordinador de Ayuda Humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, durante una visita a El Cairo.
Aun con la entrada masiva de ayuda, la situación humanitaria continúa siendo alarmante. Las agencias advierten que el acceso a ciertas áreas sigue restringido y que la distribución se complica por la destrucción de rutas y puentes.
Familias caminan entre los escombros tras la tregua entre Israel y Hamas. Foto: Gentileza
La expectativa por la liberación de rehenes
Mientras los camiones avanzan, crece la tensión por la inminente liberación de rehenes israelíes retenidos por Hamas. De acuerdo con el cronograma del acuerdo, las primeras entregas se realizarán el lunes. El gobierno de Israel confirmó que ya activó los dispositivos médicos y logísticos para recibirlos.
“Israel está preparado y listo para la recepción inmediata de todos nuestros rehenes”, declaró Netanyahu en un comunicado oficial. En tanto, familiares de las víctimas se concentraron en Tel Aviv y Jerusalén, donde encendieron velas y colgaron fotografías como símbolo de espera y esperanza.
La liberación de los rehenes marcará el primer gesto de confianza desde el estallido del conflicto. Sin embargo, diplomáticos y analistas advierten que cualquier violación del cese al fuego podría reavivar la violencia y poner en riesgo el proceso.
Con información de EFE
