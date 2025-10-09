Conflicto entre Israel y Hamás

Periodistas en Gaza celebran el alto el fuego quitándose los chalecos de prensa

El reciente alto el fuego entre Israel y Hamás ha permitido a periodistas en Gaza expresar alivio y esperanza. En un emotivo gesto, varios reporteros se quitaron sus chalecos de prensa, simbolizando el fin de una etapa marcada por el riesgo constante.