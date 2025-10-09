Liberarán a los rehenes

Anunciaron un acuerdo de alto el fuego y el ingreso de ayuda para Gaza

Israel y Hamás aceptaron la primera fase del plan de paz estadounidense, tras conversaciones en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza. "Estoy muy orgulloso de anunciar que tanto Israel como Hamás han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz", dijo Trump en su red social Truth Social.