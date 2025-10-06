Una delegación de Hamás llega a Egipto para negociar la implementación del plan de tregua en Gaza

Una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (Hamás) llegó este lunes a Egipto para preparar las negociaciones con la parte egipcia en la ciudad de Sharm El Sheikh, en el mar Rojo.
Comienza a delinearse el acuerdo tras la propuesta de Donald Trump desde Estados Unidos.
Una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (Hamás) llegó este lunes a Egipto para preparar las negociaciones con la parte egipcia en la ciudad de Sharm El Sheikh, en el mar Rojo.
Las dos partes entablarán conversaciones sobre la implementación de la primera etapa del plan de cese al fuego en Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, según informaron fuentes egipcias a Xinhua.
La negociación se concentrará en los detalles de la implementación de la primera etapa del plan, cuyos puntos clave son el mecanismo para el intercambio de prisioneros entre Hamás e Israel, así como procesos para que el Movimiento de Resistencia Islámica Palestina entregue sus armas.
Después de la reunión con Hamás, la parte egipcia sostendrá por separado otra reunión con una delegación israelí. Los resultados de ambas negociaciones serán comunicados al enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y al yerno de Trump, Jared Kushner, a su llegada a Egipto, añadieron las fuentes.
El sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto confirmó que la negociación entre las delegaciones israelí y de Hamás se iban allevar a cabo este lunes para discutir "los detalles y las condiciones en el terreno" para el intercambio de "todos los detenidos israelíes y los prisioneros palestinos" conforme al plan de 20 puntos propuesto por Estados Unidos.
El presidente egipcio, Abdel-Fattah al-Sisi, afirmó este lunes que asegurar un cese al fuego en Gaza, liberar a cautivos y detenidos e iniciar un proceso político para establecer un Estado palestino son pasos en la dirección correcta hacia una paz y estabilidad duraderas.
En un discurso televisado para conmemorar el 52º aniversario de la guerra de Egipto con Israel en 1973, Sisi agradeció a la parte estadounidense la última iniciativa de cese al fuego tras dos años de conflicto en Gaza.
Sus declaraciones se produjeron mientras una delegación de Hamás, encabezada por el alto funcionario Khalil al-Hayya, llegaba a Egipto el domingo para conversar con Israel. Se espera que las negociaciones aborden los términos de un cese al fuego, la retirada de las fuerzas israelíes y un intercambio de prisioneros, declaró Hamás.
“La reconciliación, no la confrontación, es la única manera de construir un futuro seguro para nuestros hijos”, declaró Sisi, de acuerdo con un informe de la agencia de noticias Xinhua.
Añadió que el tratado de paz de Egipto con Israel de 1979 no era solo un acuerdo, sino un modelo de “paz justa” que consolidaba la estabilidad.
Sisi reiteró que una solución duradera en Oriente Medio requiere la creación de un Estado palestino independiente, afirmando que la paz impuesta por la fuerza genera resentimiento, mientras que la paz basada en la justicia puede conducir a una verdadera normalización y coexistencia.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.