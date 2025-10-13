#HOY:

Liberaron a los rehenes israelíes y Hamás ya no tiene capturados tras dos años

El proceso inició este lunes. Israel deberá entregar 1.950 prisioneros. Trump asegura que "terminó la guerra":

Los vehículos que atravesaron la línea roja con los rehenes israelíes. Crédito: REUTERS/Stringer
 9:46
 / 
Por: 

Cumpliendo con el plazo establecido en la primera instancia de acuerdo del “Plan de Paz” de Donald Trump, Hamás liberó este lunes en la mañana local a los 20 rehenes israelíes que seguían con vida.

La instancia representa un punto de inflexión al tratarse de la primera jornada desde el 7 de octubre de 2023 en las que la organización terrorista no posee capturados a ningún ciudadano israelí.

Mirá tambiénMás de 400 camiones cruzan a Gaza con ayuda mientras avanza el plan de paz

El proceso de intercambio, contempla según lo acordado en cuatro los 20 puntos del extenso y pretencioso plan, Israel envía al Hospital Nasser de Khan Younis de Franja de Gaza a 1.700 prisioneros palestinos (incluidos mujeres y niños), detenidos sin cargos desde su arresto en Gaza el 7 de octubre de 2023, y otros 250 retenidos con condena a cadena perpetua.

A helicopter, carrying released hostages who were kidnapped during the deadly October 7, 2023 attack by Hamas and taken to Gaza, lands at Sheba Medical Center, amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza, in Ramat Gan, Israel October 13, 2025. REUTERS/Hannah McKayLos helicopteros los trasladan a tres hospitales israelíes designados. Crédito: REUTERS/Hannah McKay

En simultáneo, Hamás aún posee los restos de 26 rehenes fallecidos y debe comunicar el estado de otras dos personas muertas de las cuáles no brindó detalles de su estado ni de sus cuerpos. El argumento recae en que, durante los últimos 48 meses, algunos rehenes no han estado bajo el poder del grupo central de Hamás, por lo que la información no es precisa, con el aliciente de los destrozos a lo largo de todo el enclave.

Quiénes fueron los rehenes israelíes liberados

En la primera tanda se liberaron siete rehenes y en la segunda 13. Dentro de las personas entregadas a sus familias, amigos y/o autoridades, se encuentran dos ciudadanos israelíes con nacionalidad argentina radicados en el país de Medio Oriente desde 1986: los hermanos Ariel y David Cunio.

Junto a ellos, Hamás liberó a los siguientes rehenes:

  • Elkana Bohbot, 36
  • Rom Braslavski, 21
  • Nimrod Cohen, 21
  • David Cunio, 35
  • Ariel Cunio, 28
  • Evyatar David, 24
  • Maxim Herkin, 37
  • Eitan Horn, 39
  • Segev Kalfon, 27
  • Bar Kupershtein, 23
  • Yosef-Chaim Ohana, 25
  • Avinatan Or, 32
  • Matan Zangauker, 25
  • Gali Berman
  • Omri Miran, 25
Released Israeli hostage, Omri Miran, held in Gaza since the deadly October 7, 2023 attack by Hamas, embraces his father, Dani Miran, after his release as part of a prisoner-hostage swap and a ceasefire deal between Israel and Hamas, in Reim, Israel October 13, 2025. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTYOmri Miran junto a su padre Dani Miran. Crédito: FDI
  • Eitan Abraham Mor, 48
Released hostage Eitan Abraham Mor, who was kidnapped during the deadly October 7, 2023 attack by Hamas and taken to Gaza, reacts upon arrival at Rabin Medical Center-Beilinson Hospital, amid a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal between Israel and Hamas in Gaza, in Petah Tikva, Israel October 13, 2025. REUTERS/Stoyan NenovEitan Abraham Mor. Crédito: REUTERS/Stoyan Nenov
  • Guy Gilboa-Dalal, 24
  • Matan Angrest, 20
  • Alon Ohel, 24
Brothers Gali Berman and Ziv Berman, released hostages, who were kidnapped during the deadly October 7, 2023 attack by Hamas and taken to Gaza, arrive at Sheba Medical Center, amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza, in Ramat Gan, Israel October 13, 2025. REUTERS/Hannah McKayLos hermanos Gali Berman y Ziv Berman. Crédito: REUTERS/Hannah McKay
  • Ziv Berman

Cómo se dio la entrega de los rehenes israelíes

En primera instancia, los rehenes fueron entregados a vivos por parte de Hamás a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en varios puntos coordinados dentro de la Franja de Gaza que los transportaron hasta otro punto para reunirse con unidades especiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En Re’im se estableció un complejo especial donde familiares y allegados recibían a las personas liberadas, para que luego de una rápida revisión de diversos niveles, fueron derivados a en helicóptero a uno de los hospitales designados: Ichilov (Tel Aviv), Sheba (Tel HaShomer) o Beilinson (Petah Tikva).

