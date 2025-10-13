Liberaron a los rehenes israelíes y Hamás ya no tiene capturados tras dos años

Cumpliendo con el plazo establecido en la primera instancia de acuerdo del “Plan de Paz” de Donald Trump, Hamás liberó este lunes en la mañana local a los 20 rehenes israelíes que seguían con vida.
El proceso inició este lunes. Israel deberá entregar 1.950 prisioneros. Trump asegura que "terminó la guerra":
La instancia representa un punto de inflexión al tratarse de la primera jornada desde el 7 de octubre de 2023 en las que la organización terrorista no posee capturados a ningún ciudadano israelí.
El proceso de intercambio, contempla según lo acordado en cuatro los 20 puntos del extenso y pretencioso plan, Israel envía al Hospital Nasser de Khan Younis de Franja de Gaza a 1.700 prisioneros palestinos (incluidos mujeres y niños), detenidos sin cargos desde su arresto en Gaza el 7 de octubre de 2023, y otros 250 retenidos con condena a cadena perpetua.
En simultáneo, Hamás aún posee los restos de 26 rehenes fallecidos y debe comunicar el estado de otras dos personas muertas de las cuáles no brindó detalles de su estado ni de sus cuerpos. El argumento recae en que, durante los últimos 48 meses, algunos rehenes no han estado bajo el poder del grupo central de Hamás, por lo que la información no es precisa, con el aliciente de los destrozos a lo largo de todo el enclave.
En la primera tanda se liberaron siete rehenes y en la segunda 13. Dentro de las personas entregadas a sus familias, amigos y/o autoridades, se encuentran dos ciudadanos israelíes con nacionalidad argentina radicados en el país de Medio Oriente desde 1986: los hermanos Ariel y David Cunio.
Junto a ellos, Hamás liberó a los siguientes rehenes:
En primera instancia, los rehenes fueron entregados a vivos por parte de Hamás a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en varios puntos coordinados dentro de la Franja de Gaza que los transportaron hasta otro punto para reunirse con unidades especiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
En Re’im se estableció un complejo especial donde familiares y allegados recibían a las personas liberadas, para que luego de una rápida revisión de diversos niveles, fueron derivados a en helicóptero a uno de los hospitales designados: Ichilov (Tel Aviv), Sheba (Tel HaShomer) o Beilinson (Petah Tikva).
