Israel comunicó un ataque contra palestinos y hay seis muertos en Gaza

Israel dijo este martes que sus fuerzas abrieron fuego contra palestinos que se acercaron a las tropas en el norte de la Franja de Gaza, mientras que funcionarios de sanidad del enclave palestino denunciaron la muerte de por lo menos seis personas.
Las FDI aseguran que un grupo de personas "atravesaron la línea amarilla". Cinco de los fallecidos se registraron en el vecindario de Shuja'iyya, en Ciudad de Gaza.
Israel dijo este martes que sus fuerzas abrieron fuego contra palestinos que se acercaron a las tropas en el norte de la Franja de Gaza, mientras que funcionarios de sanidad del enclave palestino denunciaron la muerte de por lo menos seis personas.
El Ejército israelí dijo mediante un comunicado que varios "sospechosos" fueron detectados cruzando la "línea amarilla", que marca las áreas bajo control de Israel en conformidad con el acuerdo de alto al fuego. Añadió que las víctimas se acercaron a los soldados, lo cual constituía "una violación del acuerdo".
"Se hicieron intentos para alejar a los sospechosos. Los sospechosos no obedecieron y siguieron acercándose a las tropas, que abrieron fuego para eliminar la amenaza", precisó el Ejército.
Las autoridades sanitarias de Gaza informaron de que al menos seis palestinos fueron asesinados por fuego israelí en dos incidentes separados. Cinco de ellos murieron en el vecindario de Shuja'iyya, en Ciudad de Gaza. Testigos y residentes afirmaron que el grupo había estado inspeccionando sus viviendas tras el alto al fuego cuando un dron israelí disparó un misil.
El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, calificó las muertes como "una violación del acuerdo de alto al fuego". Mediante un comunicado, pidió a "las diferentes partes vigilar el comportamiento del ocupante y no permitir que eluda sus compromisos ante los mediadores para finalizar la guerra".
El alto al fuego, que entró en vigor este viernes, se produjo tras días de intensas negociaciones en Egipto como parte de acuerdos más amplios que incluían intercambios de prisioneros y gestiones para reabrir los cruces fronterizos y facilitar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Bajo el acuerdo, el Ejército israelí cesaría los combates y se retiraría parcialmente de la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, Hamás liberaría a los demás detenidos a cambio de que Israel pusiera en libertad a más de 2.000 detenidos palestinos.
Entretanto, según la Defensa Civil de Gaza, más de 250 cuerpos han sido recuperados desde la entrada en vigor del alto al fuego, con algunos retirados de las calles.
Los equipos de defensa reportaron dificultades para alcanzar muchas zonas debido a "una carencia significativa" de equipamiento pesado. Se cree que más de 10.000 personas permanecen atrapadas bajo los escombros que dejaron estos más de dos años de incesantes bombardeos israelíes.
Según Defensa Civil, restos de la guerra y artillería sin explotar siguen dispersos por todo el enclave, representando una amenaza para los civiles.
La guerra de Israel en Gaza ha causado hambre y dejado al enclave en ruinas, con al menos 67.869 personas muertas por fuego israelí, según las autoridades sanitarias con sede en Gaza.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.