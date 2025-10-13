Intercambio y reproches internacionales

Hamas entregó cuatro cuerpos: Israel acusa incumplimiento del acuerdo y crece la tensión

La devolución parcial de restos por parte de Hamás desató bronca y desconcierto en Israel. Las autoridades exigen el cumplimiento del acuerdo que, según el plan, contempla la localización y entrega de los cuerpos faltantes mediante un comité internacional.