Egipto recibió a 154 palestinos liberados por Israel como parte del nuevo pacto de tregua

Un grupo de 154 prisionerospalestinos liberados por Israel llegó este lunes a Egipto tras concretarse una nueva fase del acuerdo de alto el fuego con Hamás. El traslado se realizó a través del paso fronterizo de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, según confirmaron fuentes egipcias.
Los liberados fueron inmediatamente derivados al Hospital Nasser de El Cairo para realizar chequeos médicos y trámites previos a su deportación hacia terceros países.
El pacto vigente contempla la liberación de 2.000 palestinos a cambio de los últimos 20 rehenes israelíes vivos que permanecían cautivos en Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023. Hamás confirmó este lunes que todos ellos ya fueron entregados.
La operación fue coordinada por equipos de Egipto, que además será responsable del tránsito seguro de los ex prisioneros hacia países como Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Qatar, Túnez y Turquía.
Se trata de la primera tanda del canje por los últimos rehenes vivos entregados por Hamás. Foto: Reuters
Israel impone condiciones de seguridad
Las autoridades israelíes advirtieron que algunos de los liberados eran considerados de “alto perfil”, motivo por el cual se condicionó su deportación directa a otros países. La medida busca evitar su reintegración a grupos armados o políticos que puedan representar un riesgo para el Estado israelí.
Fuentes diplomáticas aseguraron que la logística incluyó filtros médicos, de seguridad y coordinación con gobiernos anfitriones antes de permitir el egreso de Gaza hacia Egipto.
Egipto medió el acuerdo y coordina las deportaciones hacia países árabes y asiáticos. Foto: Reuters
El rol de Egipto y la proyección regional
Desde El Cairo, el gobierno del presidente Abdel Fattah el-Sisi reforzó su posición como actor central en las negociaciones de paz en Medio Oriente. Además de gestionar la liberación, Egipto actúa como mediador en las conversaciones para ampliar el acuerdo a un cese definitivo de las hostilidades.
Mientras tanto, la administración estadounidense de Donald Trump busca fortalecer el entendimiento entre las partes, en línea con los objetivos de los Acuerdos de Abraham y una posible renegociación con Irán.
