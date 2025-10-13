#HOY:

Avanza el acuerdo

Egipto recibió a 154 palestinos liberados por Israel como parte del nuevo pacto de tregua

Los prisioneros fueron trasladados al Hospital Nasser en El Cairo, luego de cruzar por Rafah. Serán deportados a distintos países tras el canje por los últimos rehenes israelíes vivos en Gaza.

Los palestinos liberados cruzaron el paso de Rafah y fueron llevados al Hospital Nasser. Foto: Reuters
 19:04
Por: 

Un grupo de 154 prisioneros palestinos liberados por Israel llegó este lunes a Egipto tras concretarse una nueva fase del acuerdo de alto el fuego con Hamás. El traslado se realizó a través del paso fronterizo de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, según confirmaron fuentes egipcias.

Los liberados fueron inmediatamente derivados al Hospital Nasser de El Cairo para realizar chequeos médicos y trámites previos a su deportación hacia terceros países.

Mirá tambiénTrump acelera su plan de paz y afirma que la segunda fase “ya está en marcha”

Un acuerdo que busca cerrar un ciclo

El pacto vigente contempla la liberación de 2.000 palestinos a cambio de los últimos 20 rehenes israelíes vivos que permanecían cautivos en Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023. Hamás confirmó este lunes que todos ellos ya fueron entregados.

La operación fue coordinada por equipos de Egipto, que además será responsable del tránsito seguro de los ex prisioneros hacia países como Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Qatar, Túnez y Turquía.

A drone view shows people gathering at Nasser hospital as they welcome freed Palestinian prisoners released by Israel as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal between Hamas and Israel, in Khan Younis in the southern Gaza Strip, October 13, 2025. REUTERS/StringerSe trata de la primera tanda del canje por los últimos rehenes vivos entregados por Hamás. Foto: Reuters

Israel impone condiciones de seguridad

Las autoridades israelíes advirtieron que algunos de los liberados eran considerados de “alto perfil”, motivo por el cual se condicionó su deportación directa a otros países. La medida busca evitar su reintegración a grupos armados o políticos que puedan representar un riesgo para el Estado israelí.

Fuentes diplomáticas aseguraron que la logística incluyó filtros médicos, de seguridad y coordinación con gobiernos anfitriones antes de permitir el egreso de Gaza hacia Egipto.

U.S. President Donald Trump speaks during a world leaders' summit on ending the Gaza war, amid a U.S.-brokered prisoner-hostage swap and ceasefire deal between Israel and Hamas, in Sharm el-Sheikh, Egypt, October 13, 2025. Yoan Valat/Pool via REUTERSEgipto medió el acuerdo y coordina las deportaciones hacia países árabes y asiáticos. Foto: Reuters

El rol de Egipto y la proyección regional

Desde El Cairo, el gobierno del presidente Abdel Fattah el-Sisi reforzó su posición como actor central en las negociaciones de paz en Medio Oriente. Además de gestionar la liberación, Egipto actúa como mediador en las conversaciones para ampliar el acuerdo a un cese definitivo de las hostilidades.

Mientras tanto, la administración estadounidense de Donald Trump busca fortalecer el entendimiento entre las partes, en línea con los objetivos de los Acuerdos de Abraham y una posible renegociación con Irán.

