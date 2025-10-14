Joe Biden felicitó a Donald Trump por lograr el acuerdo de alto el fuego en Gaza

El expresidente demócrata de Estados Unidos Joe Biden felicitó este lunes al presidente, Donald Trump, por lograr la liberación de rehenes vivos y un nuevo alto el fuego en Gaza.
A través de las redes sociales, el exmandatario felicitó a su sucesor y a su equipo "por su labor para lograr la renovación del acuerdo de alto el fuego".
"Estoy profundamente agradecido y aliviado de que este día haya llegado: por los últimos 20 rehenes vivos que han pasado por un infierno inimaginable y finalmente se han reunido con sus familias y seres queridos, y por los civiles de Gaza que han sufrido pérdidas inconmensurables y finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas", escribió Biden en una publicación en X.
"Ahora, con el respaldo de Estados Unidos y del mundo, Oriente Medio se encamina hacia una paz que espero perdure y un futuro para israelíes y palestinos por igual con igualdad de condiciones de paz, dignidad y seguridad", concluyó Biden.
