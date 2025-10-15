#HOY:

Hamás entregó los últimos dos cuerpos reconocidos que faltaban recuperar

La entrega de estos dos cuerpos se suma a los siete cadáveres de rehenes entregados por Hamás anteriormente, después que un instituto forense israelí dijera que un octavo cuerpo no se correspondía con ninguno de los 28 cautivos muertos. El grupo palestino señaló que rescatar los restos de los 19 rehenes faltantes requiere de equipos especializados.

Los últimos dos cuerpos de rehenes encontrados por Hamás fueron trasladados a Israel por la Cruz Roja.
El Comité Internacional de la Cruz Roja recibió la noche de este miércoles (15.10.2025) en Gaza dos ataúdes con los cuerpos de dos rehenes israelíes, mientras que Hamás, agrupación considerada terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, aseguró que ya no puede localizar a más.

A Red Cross vehicle transports the bodies of hostages who were held in Gaza since the deadly October 7, 2023, attack, after they were handed over by Hamas militants as part of a ceasefire and a hostage-prisoner swap deal between Hamas and Israel, in Gaza City, October 15, 2025. REUTERS/Dawoud Abu AlkasFotos: Reuters.

"Según la información proporcionada por la Cruz Roja, dos ataúdes de rehenes fallecidos han sido transferidos a su custodia", confirmó el Ejército israelí en un comunicado, en el que indicó que espera recibir los féretros desde de Gaza para transferirlos a Israel.

A Red Cross vehicle transports the bodies of hostages who were held in Gaza since the deadly October 7, 2023, attack, after they were handed over by Hamas militants as part of a ceasefire and a hostage-prisoner swap deal between Hamas and Israel, in Gaza City, October 15, 2025. REUTERS/Dawoud Abu AlkasFotos: Reuters.

La entrega de estos dos cuerpos se suma a los siete cadáveres de rehenes entregados por Hamás anteriormente, después que un instituto forense israelí dijera que un octavo cuerpo no se correspondía con ninguno de los 28 cautivos muertos.

Compromiso cumplido

Por su parte, Hamás aseguró que ha cumplido su "compromiso con el acuerdo" y dijo que ya ha entregado a todos los "prisioneros israelíes vivos bajo su custodia, así como los cadáveres a los que pudo acceder". "En cuanto a los cadáveres restantes, se requieren grandes esfuerzos y equipo especial para su recuperación y extracción", añadió Hamás en un comunicado difundido en sus canales oficiales,

Aún quedan 19 cuerpos de rehenes por ser entregados, a cambio de al menos 360 cuerpos de gazatíes muertos durante la ofensiva -de ellos 90 ya han sido devueltos a Gaza por el Ejército-, según lo establecido en el acuerdo.

