Operativo de Cruz Roja Internacional

Hamás entregó los últimos dos cuerpos reconocidos que faltaban recuperar

La entrega de estos dos cuerpos se suma a los siete cadáveres de rehenes entregados por Hamás anteriormente, después que un instituto forense israelí dijera que un octavo cuerpo no se correspondía con ninguno de los 28 cautivos muertos. El grupo palestino señaló que rescatar los restos de los 19 rehenes faltantes requiere de equipos especializados.