Israel asegura que uno de los cuatro cuerpos entregados por Hamás no son de ningún rehén

El informe se basa en los datos del Instituto Nacional de Medicina Forense.
Israel denunció este miércoles que uno de los cuatro cuerpos retenidos en Franja de Gaza entregados por Hamás no corresponde a ningún rehén, según reveló el análisis forense.
“Tras completar los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado por Hamás a Israel no se corresponde con ninguno de los rehenes”, informó el Ejército israelí en un comunicado.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, exigió a Hamás cumplir con los requerimientos del acuerdo de alto al fuego.
El lunes, Hamás devolvió los cuerpos de cuatro secuestrados, junto con otros veinte cautivos sobrevivientes, como parte de un acuerdo de alto al fuego en virtud del cual Israel liberó a unos 2.000 detenidos y presos palestinos.
Informaciones posteriores dieron cuenta de la entrega de los segundos cuatro restos de rehenes, en la noche del martes, de acuerdo con los últimos cables de la agencia de noticias Xinhua.
Vehículos de la Cruz Roja se encargaron de arribar a un punto de encuentro designado en Gaza este martes por la noche para recoger más cuerpos de rehenes israelíes que serán entregados por Hamas, indicaron el ejército israelí y la agencia de seguridad Shin Bet en una declaración.
"De acuerdo con información recibida, la Cruz Roja está en camino hacia un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza, en donde varios ataúdes de rehenes muertos les serán entregados para su custodia", indicó la declaración.
Con anterioridad, Hamas informó a los mediadores que entregaría los cuerpos de cuatro rehenes por la noche.
El funcionario señaló que Hamas está realizando "intensos esfuerzos" por ubicar más cuerpos e información sobre ellos para su entrega y dijo que el proceso de recuperación sigue siendo complicado debido a la extensa destrucción provocada por la guerra en varias zonas, pues se dificultan las operaciones de búsqueda y recuperación.
