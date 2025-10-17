Medio Oriente

Informaron la muerte del jefe militar de los hutíes durante un ataque israelí en Yemen

Luego de informar el fallecimiento de Al Ghamari, los rebeldes dieron a conocer el nombre del nuevo jefe militar. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó en X que Ghamari "murió a causa de sus heridas", tras un ataque a finales de agosto.