Netanyahu confirmó que buscará un nuevo mandato en Israel en 2026
El primer ministro israelí anunció que será candidato en las elecciones parlamentarias previstas para 2026. A sus 76 años, el líder del Likud buscará prolongar su permanencia en el poder pese a las presiones por la guerra con Hamás y las protestas internas por su gestión.
Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, confirmó que buscará un nuevo mandato en 2026. Foto: Reuters
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó este sábado su intención de presentarse a las elecciones de 2026 para continuar al frente del gobierno. Lo hizo durante una entrevista con el Canal 14 de Israel, en la que aseguró tener confianza en obtener un nuevo mandato.
Consultado sobre si pensaba volver a competir, respondió con firmeza: “Sí”. Y ante la repregunta sobre sus posibilidades de victoria, agregó sin dudar: “Sí”.
El líder más longevo de Israel
Netanyahu, que cumplirá 76 años la próxima semana, es el primer ministro más veterano en la historia de Israel. Gobernó entre 1996 y 1999, regresó al poder en 2009 y se mantuvo hasta 2021, cuando fue desplazado por una coalición opositora liderada por Yair Lapid y Naftali Bennett.
Volvió al cargo en diciembre de 2022, tras imponerse nuevamente en las urnas. En esa ocasión, su partido Likud obtuvo 32 escaños en la Knesset y formó una coalición con fuerzas ultraortodoxas y de extrema derecha, que sumaron 64 de los 120 asientos del Parlamento israelí.
El líder del Likud aseguró que la guerra en Gaza concluirá tras el desarme total de Hamás.Foto: Reuters
Desde entonces, su gobierno estuvo marcado por masivas manifestaciones contra el proyecto de reforma judicial impulsado por su administración. Las protestas reunieron a cientos de miles de personas en distintas ciudades del país.
La gestión de Netanyahu también se vio sacudida por la guerra desatada tras el ataque de Hamás a Israel desde la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. El conflicto dejó miles de víctimas y una crisis humanitaria sin precedentes en la región.
Netanyahu enfrenta fuertes críticas por su gestión del conflicto y las protestas internas.Foto: Reuters
La guerra en Gaza y la “fase B” del conflicto
Durante la entrevista, Netanyahu se refirió además al desarrollo del conflicto y anticipó que la guerra terminará cuando se cumpla la “segunda fase de la tregua”, que implica el desarme total de Hamás.
“La fase B también implica la desmilitarización de la Franja de Gaza y la confiscación de armas de Hamás”, declaró el primer ministro. “Cuando esto se haya logrado con éxito —espero que de manera fácil, pero si no, de forma contundente— entonces la guerra terminará”.
Las declaraciones llegan luego de que las Brigadas Ezedin al Qasam, brazo armado de Hamás, anunciaran que entregarán los cuerpos de dos rehenes israelíes. Israel condicionó la reapertura del paso fronterizo de Rafah a la entrega de todos los rehenes fallecidos, mientras que el grupo palestino advirtió que mantenerlo cerrado podría retrasar las devoluciones.
El paso hacia Egipto, ubicado al sur de Gaza, es considerado fundamental por las agencias humanitarias para el ingreso de alimentos y medicinas al territorio palestino.
Netanyahu enfrenta uno de los momentos más delicados de su carrera política. A las presiones internacionales por la ofensiva en Gaza se suman las críticas internas de las familias de los rehenes y de sectores de su propia coalición, que reclaman una salida política al conflicto.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.