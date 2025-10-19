En medio del conflicto con Hamás

Netanyahu confirmó que buscará un nuevo mandato en Israel en 2026

El primer ministro israelí anunció que será candidato en las elecciones parlamentarias previstas para 2026. A sus 76 años, el líder del Likud buscará prolongar su permanencia en el poder pese a las presiones por la guerra con Hamás y las protestas internas por su gestión.