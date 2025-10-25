Cuatro palestinos heridos en ataque israelí con drones en centro de Gaza

Al menos cuatro palestinos resultaron heridos este sábado en un ataque de Israel con drones en el centro de Gaza, señalaron fuentes palestinas e israelíes.
El episodio fue registrado este sábado en el campo de refugiados al-Nuseirat.
Fuentes médicas palestinas dijeron a Xinhua que el ataque fue contra un vehículo cerca del Club Al-Ahli en el campo de refugiados al-Nuseirat, y el Hospital Al-Awda indicó en un comunicado de prensa que ha recibido cuatro heridos luego del ataque contra un vehículo civil.
El ejército israelí confirmó el ataque en un comunicado de prensa, explicando que su objetivo fue un miembro del grupo palestino Yihad Islámico que presuntamente planeaba un "inminente ataque" contra las fuerzas israelíes.
"Las FDI llevaron a cabo un alcance de precisión en la zona de Nuseirat, en el centro de Gaza, dirigido contra un terrorista de la organización terrorista Yihad Islámica que planeaba realizar un ataque inminente contra las tropas de las FDI", indicaron en redes sociales.
"Las tropas de las FDI en el Comando Sur están desplegadas en la zona de acuerdo con el acuerdo de cese al fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata", agrega el comunicado.
El Times de Israel informó que al-Nuseirat se ubica al occidente de la llamada "Línea Amarilla". Esta frontera no oficial separa las áreas controladas por Israel de las zonas del movimiento palestino en Gaza, lo cual deja a al-Nuseirat fuera del control actual israelí según el acuerdo de alto el fuego.
Este sábado en la mañana, las autoridades de salud de Gaza indicaron que 93 palestinos han perdido la vida y otros 324 resultaron heridos desde que entró en vigor el cese al fuego el 10 de octubre.
