#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Premios El Brigadier
Medio Oriente

Cuatro palestinos heridos en ataque israelí con drones en centro de Gaza

El episodio fue registrado este sábado en el campo de refugiados al-Nuseirat.

Imagen ilustrativa. Edificios destruidos, en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Crédito: Xinhua/Rizek AbdeljawadImagen ilustrativa. Edificios destruidos, en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Crédito: Xinhua/Rizek Abdeljawad
 22:55

Al menos cuatro palestinos resultaron heridos este sábado en un ataque de Israel con drones en el centro de Gaza, señalaron fuentes palestinas e israelíes.

Mirá tambiénIsrael devolvió otros 15 cuerpos de palestinos a Franja de Gaza

Fuentes médicas palestinas dijeron a Xinhua que el ataque fue contra un vehículo cerca del Club Al-Ahli en el campo de refugiados al-Nuseirat, y el Hospital Al-Awda indicó en un comunicado de prensa que ha recibido cuatro heridos luego del ataque contra un vehículo civil.

(251024) -- GAZA, 24 octubre, 2025 (Xinhua) -- Edificios destruidos son vistos en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 24 de octubre de 2025. La Organización de las Naciones Unidas calcula que aproximadamente el 92 por ciento de todos los edificios habitacionales en Gaza, cerca de 436.000 viviendas, han sido dañados o destruidos desde que comenzó el conflicto. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) (oa) (ra) (ce)Edificios destruidos son vistos en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 24 de octubre de 2025. Crédito: Xinhua/Rizek Abdeljawad

El ejército israelí confirmó el ataque en un comunicado de prensa, explicando que su objetivo fue un miembro del grupo palestino Yihad Islámico que presuntamente planeaba un "inminente ataque" contra las fuerzas israelíes.

"Las FDI llevaron a cabo un alcance de precisión en la zona de Nuseirat, en el centro de Gaza, dirigido contra un terrorista de la organización terrorista Yihad Islámica que planeaba realizar un ataque inminente contra las tropas de las FDI", indicaron en redes sociales.

"Las tropas de las FDI en el Comando Sur están desplegadas en la zona de acuerdo con el acuerdo de cese al fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata", agrega el comunicado.

Mirá tambiénHamás halló otro cuerpo de un rehén israelí en Franja de Gaza

El Times de Israel informó que al-Nuseirat se ubica al occidente de la llamada "Línea Amarilla". Esta frontera no oficial separa las áreas controladas por Israel de las zonas del movimiento palestino en Gaza, lo cual deja a al-Nuseirat fuera del control actual israelí según el acuerdo de alto el fuego.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a joint press conference with U.S. President Donald Trump (not pictured) in the State Dining Room at the White House in Washington, D.C., U.S., September 29, 2025. REUTERS/Jonathan ErnstBenjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Crédito: REUTERS/Jonathan Ernst

Este sábado en la mañana, las autoridades de salud de Gaza indicaron que 93 palestinos han perdido la vida y otros 324 resultaron heridos desde que entró en vigor el cese al fuego el 10 de octubre.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Israel

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro