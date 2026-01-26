Último rehén

Israel recuperó los restos de Ran Gvili y ya no quedan secuestrados por Hamas

El Ejército israelí confirmó la repatriación del policía que permanecía en la Franja desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. El hallazgo empuja la siguiente etapa del acuerdo y reabre la pulseada por el cruce de Rafah.