Ataque en una fábrica

Un hombre apuñaló a 15 trabajadores en Japón y fue detenido

El violento hecho ocurrió en una planta de la empresa Yokohama Rubber en Mishima, Japón. El atacante, de 38 años, hirió a 15 empleados con un cuchillo y les arrojó un líquido no identificado. Fue detenido en el lugar y la policía investiga el móvil del ataque.