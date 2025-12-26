Un hombre apuñaló a 15 trabajadores en Japón y fue detenido
El violento hecho ocurrió en una planta de la empresa Yokohama Rubber en Mishima, Japón. El atacante, de 38 años, hirió a 15 empleados con un cuchillo y les arrojó un líquido no identificado. Fue detenido en el lugar y la policía investiga el móvil del ataque.
Un hombre apuñaló a 15 trabajadores en Japón y fue detenido. Crédito: NA.
Un violento episodio conmocionó este jueves a Japón cuando un hombre ingresó armado con un cuchillo a una fábrica de caucho en la ciudad de Mishima y atacó a al menos 15 trabajadores. Además de las puñaladas, el agresor roció a las víctimas con un líquido cuya composición aún está bajo investigación. El atacante fue reducido y detenido en el lugar.
El hecho se registró durante la tarde de este jueves 26 de diciembre en una planta industrial de la empresa Yokohama Rubber Co., ubicada en la prefectura de Shizuoka, en el centro del país asiático.
Según informaron medios locales y agencias internacionales, el agresor ingresó a las instalaciones y comenzó a atacar indiscriminadamente a los empleados que se encontraban trabajando.
El ataque y las víctimas
De acuerdo con los primeros reportes oficiales, 15 personas resultaron heridas, algunas con lesiones de arma blanca y otras tras haber sido rociadas con un líquido que aún no fue identificado.
Las autoridades sanitarias indicaron que todas las víctimas estaban conscientes al momento de ser trasladadas a distintos hospitales de la zona, aunque varias presentaban heridas de consideración. Las ambulancias llegaron rápidamente al lugar tras el llamado de emergencia, y equipos médicos trabajaron en simultáneo para estabilizar a los heridos antes del traslado.
El atacante es un hombre de 38 años, que fue detenido inmediatamente por la policía japonesa bajo sospecha de intento de asesinato.
Investigadores señalaron que el sospechoso tendría algún tipo de vínculo previo con la fábrica, aunque por el momento no trascendieron detalles sobre su relación laboral ni sobre los motivos que lo llevaron a cometer el ataque.
La policía mantiene acordonada la zona y continúa con las pericias dentro de la planta industrial. Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar qué tipo de sustancia fue utilizada durante el ataque y si representó un riesgo químico adicional para las víctimas.
Las autoridades japonesas no descartan nuevas imputaciones a medida que avance la causa.
Un hecho poco habitual en Japón
Si bien Japón registra bajos índices de criminalidad, en los últimos años se produjeron algunos ataques con armas blancas, en un país donde el acceso a armas de fuego está severamente restringido. El episodio volvió a generar preocupación sobre la seguridad en espacios laborales.
El ataque en la fábrica de Mishima dejó al descubierto un episodio de violencia extrema poco frecuente en Japón. Con el agresor detenido y las víctimas fuera de peligro, la investigación buscará ahora esclarecer los motivos del hecho y determinar responsabilidades penales.