Una turista argentina cayó desde un tercer piso en México y está grave

La paciente, identificada como Karina Alejandra Rott, de 38 años y oriunda de Las Grutas (provincia de Río Negro), sufrió una caída desde un tercer piso en el balneario de Tulum, México, durante la madrugada del sábado de sus vacaciones.
Una mujer argentina de 38 años cayó desde un tercer piso en Tulum, México, y presenta múltiples fracturas y lesiones graves. El Gobierno de la provincia de Río Negro gestiona un vuelo sanitario para traerla al país, mientras la familia denuncia demoras en la atención diplomática y médica.
Como consecuencia del accidente, presenta dos fracturas expuestas, lesiones en las vértebras L2 y L5, y una fractura en el tobillo izquierdo.
Las heridas, según informó la familia, requieren una intervención quirúrgica urgente para evitar el riesgo de parálisis o incluso la amputación de una pierna.
El traslado de Rott hacia la Argentina se concretaría en las próximas horas mediante un avión sanitario gestionado por el gobierno provincial, una vez que el hospital mexicano otorgue la autorización médica correspondiente.
Ante la gravedad del cuadro, la familia contactó al Consulado argentino en México y al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero denunciaron falta de respuesta efectiva por parte de los organismos diplomáticos.
En ese contexto, el gobierno de la provincia de Río Negro, a través de su gobernador Alberto Weretilneck, activó un vuelo sanitario para repatriar a la mujer.
Según fuentes, el traslado se programó para este miércoles, sujeto a la autorización médica en México.
En México, Rott fue inicialmente atendida en el Hospital de Playa del Carmen y posteriormente en el Hospital General Agustín O’Horán de Mérida. Sin embargo, la familia sostiene que los hospitales públicos no brindaron la atención especializada que exigía su estado, y los centros privados elevaban costos que no podían afrontar.
Mientras tanto, en Argentina se ha iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos que cubran el tratamiento y el traslado de la paciente.
