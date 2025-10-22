Será repatriada

Una turista argentina cayó desde un tercer piso en México y está grave

Una mujer argentina de 38 años cayó desde un tercer piso en Tulum, México, y presenta múltiples fracturas y lesiones graves. El Gobierno de la provincia de Río Negro gestiona un vuelo sanitario para traerla al país, mientras la familia denuncia demoras en la atención diplomática y médica.