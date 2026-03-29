Robaron doce toneladas de reconocidas barras de chocolate en Italia
KitKat informó que un camión con 12 toneladas de barras desapareció en ruta desde una fábrica en el centro de Italia hacia Polonia. La empresa asegura que no hay riesgo para consumidores y que las autoridades investigan el incidente
Nestlé confirma que el robo de un camión con doce toneladas de barras de KitKat no afectará el abastecimiento durante Semana Santa, pese a la alarma inicial. Foto: REUTERS / Stefan Wermuth.
Nestlé confirma el robo de doce toneladas de barras de KitKat desde una planta en el centro de Italia con destino a Polonia, informó la compañía el 29 de marzo de 2026. La marca, filial del grupo suizo, indicó que un camión de reparto fue sustraído mientras transportaba las barras fabricadas en Italia y que el vehículo y su carga siguen desaparecidos.
La confirmación inicial alertó sobre la posibilidad de escasez de KitKat en supermercados, pero la compañía luego comunicó que el suministro no se verá afectado de cara a Semana Santa y que no existe peligro para la seguridad del consumidor. KitKat confirma además que trabaja con socios de la cadena de suministro para evaluar el impacto.
Nestlé confirma que el robo de un camión con doce toneladas de barras de KitKat no afectará el abastecimiento durante Semana Santa, pese a la alarma inicial. Foto: REUTERS / Stefan Wermuth.
Según la comunicación oficial en la cuenta de la marca en X, KitKat confirma que colabora estrechamente con las autoridades locales y con los socios logísticos mientras investigan el robo y el paradero de las barras enviadas. La empresa advirtió que las barras sustraídas podrían entrar en canales de venta no oficiales en distintos mercados europeos.
La compañía explicó que los productos pueden rastrearse escaneando los códigos de barras de cada barra; si se detecta una coincidencia, el escáner indicará cómo alertar a KitKat, que remitirá la evidencia pertinente a las autoridades que investigan.
Investigación con autoridades locales y seguimiento de la carga
La marca señaló que informa a las autoridades competentes desde el momento en que confirmó el robo del camión que transportaba doce toneladas de barras. Las autoridades locales investigan el incidente en coordinación con los equipos de seguridad de la compañía y con los socios de la red de distribución.
En la comunicación oficial, KitKat confirma que está facilitando datos de trazabilidad sobre las unidades fabricadas en Italia y enviadas a Polonia para apoyar las pesquisas. Las autoridades que investigan cuentan con la información logística remitida por la filial de Nestlé.
Nestlé confirma que el robo de un camión con doce toneladas de barras de KitKat no afectará el abastecimiento durante Semana Santa, pese a la alarma inicial. Foto: REUTERS / Hannah McKay.
Fuentes de la marca explicaron que la prioridad es localizar el vehículo y la carga desaparecida, y evitar la comercialización en canales no autorizados. Las autoridades mantienen abiertas las diligencias mientras se analizan las rutas y las entregas vinculadas al envío.
Riesgo de aparición en mercados no oficiales y medidas de la empresa
KitKat confirmó que existe un riesgo de que las barras sustraídas entren en mercados no oficiales, y por eso activó un protocolo para que distribuidores y consumidores verifiquen la trazabilidad mediante códigos de barras. La empresa pidió alerta ante cualquier detección.
La firma insistió en que, pese al robo de doce toneladas de producto, no hay indicios que afecten la seguridad alimentaria y que la cadena de suministro no sufrirá desabastecimiento durante la Semana Santa. KitKat confirma que intensificó la comunicación con socios logísticos para garantizar reposición.
Mientras tanto, las autoridades continúan la investigación del robo del camión y la compañía mantiene la cooperación con los investigadores; el estado actual es que el vehículo y su contenido siguen desaparecidos y las pesquisas prosiguen.