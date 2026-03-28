La niña de 9 años que asombra al mundo levantando 82 kilos en peso muerto

En el mundo del deporte, hay imágenes que rompen con cualquier esquema preestablecido. Una de ellas es la de Lucy Milgrim.Con sus zapatillas de colores vibrantes y dos coletas que sacude con determinación antes de enfrentar la barra, esta niña neoyorquina de 9 años ha logrado lo que muchos adultos apenas sueñan: levantar tres veces su propio peso.
El video, que ya supera las 3 millones de reproducciones en Instagram, la muestra en el prestigioso Arnold Sports Festival en Columbus,Ohio. Bajo los acordes de "Thunderstruck" de AC/DC, Lucy logró un levantamiento de peso muerto de 82 kilos (180 libras). Tras soltar la barra, la tensión se transformó en una sonrisa radiante y un festejo genuino con su padre y entrenador, Brett Milgrim.
Entre el aula y el gimnasio
A pesar de su potencia física, Lucy mantiene la rutina de cualquier niña de su edad: le gustan las manualidades, pasar tiempo con sus amigas y disfruta de las clases de matemáticas. Sin embargo, su ADN deportivo es innegable. Además del levantamiento, practica lucha libre hace tres años, boxeo y jiu-jitsu.
'Mis padres estaban entrenando en el gimnasio y los vi haciendo cosas increíbles; yo también quise intentarlo', dice en diálogo con medios internacionales. Su motivación nació de la observación y el entorno familiar, encontrando en la lucha libre un espacio de socialización único: 'Lo que más me gusta es cuando ganas el combate y te levantan la mano', confiesa con la frescura de su edad.
En el mundo del deporte, hay imágenes que rompen con cualquier esquema preestablecido. Una de ellas es la de Lucy Milgrim.
El método: técnica sobre el número
Para su padre, el enfoque no está en romper récords de forma constante, sino en la construcción de una base sólida. 'Lucy siempre ha sido una niña con una fuerza natural excepcional', dijo Brett. No obstante, aclara que el levantamiento viral fue un hito puntual: 'Fue algo genial, pero no volverá a intentar levantar una cantidad tan grande en mucho tiempo'.
El régimen de entrenamiento de Lucy es estrictamente supervisado. Solo un tercio de su actividad implica pesas; el resto se centra en la calistenia y movimientos con el propio peso corporal, como saltos al cajón y flexiones. 'Lo que busco es que mantenga el control postural durante un movimiento que pueda repetirse, no algo que se haga una sola vez solo para conseguir un resultado impresionante', explica su padre.
La niña neoyorquina de 9 años ha logrado lo que muchos adultos apenas sueñan: levantar tres veces su propio peso.
¿Es seguro el entrenamiento de fuerza en niños?
El caso de Milgrim inevitablemente traslada la mirada hacia la pediatría. Según informes de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) actualizados a 2024, el entrenamiento de resistencia en niños —siempre que sea supervisado y con técnica adecuada— puede mejorar la salud ósea y reducir el riesgo de lesiones.
La clave, advierten los especialistas, radica en evitar el sobreentrenamiento y asegurar periodos de descanso. En este sentido, la madre de la pequeña, Michelle Milgrim, asegura que Lucy cumple con controles pediátricos anuales y trabaja regularmente con un fisioterapeuta para garantizar que su crecimiento no se vea comprometido.
Con tres récords estadounidenses ya en su haber bajo la organización USA Powerlifting, Lucy Milgrim no parece tener techo. Mientras tanto, sigue alternando los libros de primaria con el magnesio en sus manos, recordándonos que la fuerza, cuando se cultiva con cuidado, no tiene edad mínima.