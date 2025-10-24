Edición 2025

Con un discurso “generacional”, Leonor de Borbón se consolidó como anfitriona de los Premios Princesa de Asturias

"Siendo de la generación zeta e hija de una de la equis y de un boomer”, la heredera al trono español se lució en la ceremonia de entrega de los galadores que, desde 1981, distinguen a destacadas figuras de la ciencia, la cultura, el deporte y otras áreas del quehacer humano.