Según la Corporación de Lotería y Juegos de Ontario, el plazo para que un ganador de la lotería en Canadá reclame 40 millones de dólares canadienses (28.577.400 de dólares estadounidenses) en premios está a punto de expirar.
Canadá: ganó 40 millones de dólares hace un año en la Lotería y nunca se presentó a cobrar
La Corporación de Lotería y Juegos de Ontario indicó que el boleto ganador del premio mayor de Lotto Max fue comprado hace un año en un establecimiento del condado de Grey, Ontario.
El boleto ganador caducará el miércoles "a menos que se presente el legítimo poseedor del boleto", dijo OLG.
La corporación indicó que el boleto ganador del premio mayor de Lotto Max fue comprado hace un año en un establecimiento del condado de Grey, Ontario. Este condado, que incluye las Montañas Azules y Owen Sound, es un destino turístico popular, lo que significa que alguien podría haber comprado el boleto y haberse olvidado de revisarlo al regresar a casa.
OLG declaró a CTV News que lo "triste" era que el boleto no se había revisado ni en la aplicación de OLG ni en la tienda. Caduca a medianoche.
"Hemos estado esperando casi un año. En poco menos de 24 horas se cumplirá un año", declaró Tony Bitonti, coordinador de relaciones con los medios de OLG, a CTV.
Los números del sorteo
OLG informó que los números ganadores del premio mayor son 06, 14, 17, 19, 26, 43, 45, con el número adicional 27.
La organización de la lotería sugirió que los jugadores deberían revisar lugares como los bolsillos de la ropa, los bolsos, las mochilas, las carteras y las guanteras de los vehículos para intentar encontrar el boleto.
Si caduca, la lotería conservará el premio de 40 millones de dólares para futuros sorteos.
Otros antecedentes millonarios
Si el premio del 28 de octubre de 2025 queda sin reclamar, no sería la primera vez.
El 28 de junio de 2022, alguien en Scarborough, Ontario, ganó un premio de 70 millones de dólares en el sorteo de Lotto Max, pero ningún poseedor del boleto se presentó. OLG declaró en ese momento que 2700 personas llamaron y enviaron correos electrónicos preguntando por el boleto, pero ninguna de ellas resultó ser la ganadora.
Atlantic Lottery, otra corporación estatal que gestiona loterías, declaró a los medios canadienses que alrededor del uno por ciento de los premios quedan sin reclamar, a menudo sumas mucho menores.
La semana pasada, un residente de Alberta ganó el premio mayor de lotería más grande en la historia de Canadá, por un valor de 90 millones de dólares. La identidad del ganador aún no se ha hecho pública.