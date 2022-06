Lula acusó a "gente" de Bolsonaro por el asesinato de la socialista Marielle Franco

El candidato del Partido de los Trabajadores se refirió a la necesidad de que un presidente pueda recibir a los distintos sectores en la casa de gobierno, en forma transparente y franca. Eso es difícil, dijo, "cuando un gobernante tiene un lado oscuro, porque nosotros no podemos saber la calidad de todos los milicianos que le responden". "Lo que sí sabemos es que la gente de él no tiene pudor en haber asesinado a Marielle", afirmó el ex mandatario.