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Japón lanzó la primera misión mundial a Fobos, la mayor luna de Marte

El cohete insignia H3 que transporta la sonda no tripulada Martian Moons eXploration (MMX) espera llegar al satélite marciano y recolectar material para saber cómo se formaron el planeta rojo y sus lunas, y comprender el nacimiento del sistema solar.

El cohete insignia H3 despegó este lunes. Foto: @tnsc_JAXAEl cohete insignia H3 despegó este lunes. Foto: @tnsc_JAXA
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Científicos japoneses lanzaron el martes (20.10.2026) una nave espacial que aspira a ser la primera en recoger muestras de una de las lunas de Marte, lo que podría ayudar a desvelar los orígenes del Sistema Solar y de la vida en la Tierra.

El cohete insignia H3 que transporta la sonda no tripulada Martian Moons eXploration (MMX) despegó del Centro Espacial de Tanegashima a las 04H41 locales, según la Agencia Espacial de Japón (JAXA). Poco después, informaron que se dirigía hacia la región marciana tras una separación exitosa.

Muestras de la luna Fobos

Si tiene éxito, la nave llegará a Fobos, la mayor luna marciana, para posarse y recolectar al menos diez gramos de materiales. La misión busca ser el primer viaje de ida y vuelta a esta zona con colaboración internacional.

El cohete insignia H3 despegó este lunes. Foto: @tnsc_JAXAEl cohete insignia H3 despegó este lunes. Foto: @tnsc_JAXA

JAXA indicó que la misión también explorará la posibilidad de utilizar a Fobos como una "estación espacial natural" al establecer los requerimientos para un viaje de ida y vuelta a Marte, algo "esencial para la exploración tripulada de Marte".

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La misión también explorará usar Fobos como "estación espacial natural" para futuras exploraciones humanas y observará la otra luna marciana, Deimos, aunque no aterrizará en ella.

El desafío de la baja gravedad

El desarrollo de las bases de aterrizaje de la nave espacial fue particularmente difícil, ya que la gravedad en Fobos es extremadamente baja, dijeron científicos de JAXA.

Un rover de prueba durante una demostración previa al inicio de la misión espacial japonesa con el rover franco-alemán "Idefix", que aterrizará Fobos.Un rover de prueba durante una demostración previa al inicio de la misión.

No es la primera vez que Japón vuelve con muestras del espacio: en 2020 regresó con 5,4 gramos de roca y arena recolectados en un asteroide a cientos de millones de kilómetros de la Tierra.

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