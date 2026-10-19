JAXA

Japón lanzó la primera misión mundial a Fobos, la mayor luna de Marte

El cohete insignia H3 que transporta la sonda no tripulada Martian Moons eXploration (MMX) espera llegar al satélite marciano y recolectar material para saber cómo se formaron el planeta rojo y sus lunas, y comprender el nacimiento del sistema solar.