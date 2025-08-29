#HOY:

Escalada militar en el Caribe

Maduro responde con maniobras militares al arribo de buques de Estados Unidos

El presidente venezolano encabezó una demostración de fuerza en la frontera ante el arribo de tres destructores estadounidenses en aguas caribeñas. Movilizó tropas, lanzó advertencias y denunció "amenazas imperiales".

Maduro movilizó tropas y lanzó advertencias tras el despliegue de buques de guerra de EE.UU. en el Caribe. Foto: Palacio de Miraflores vía REUTERS.
 22:24
Por: 

Venezuela difundió imágenes de ejercicios militares a gran escala, que fueron supervisados por Nicolás Maduro, bajo el lema “operaciones revolucionarias especiales”, con marchas, fuego real y simulacros de ataques.

"Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer. Hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial que ayer", se lo escucha decir al presidente venezolano en el video.

Ofensiva de EE.UU.

La demostración de Venezuela se da tras el despliegue militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe. El gobierno norteamericano desplegó tres destructores lanzamisiles (USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson) con sistemas de defensa Aegis y misiles Tomahawk, además de helicópteros de combate MH-60R Seahawk.

La operación, presentada como parte de una acción antinarcóticos, del Departamento de Defensa de EE.UU. incluye el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, líder del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato, que se dirige al Caribe Sur acompañado del USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale.

En conjunto, la flotilla traslada unos 4.500 efectivos, entre ellos 2.200 marines de la Unidad Expedicionaria 22. El grupo partió desde Norfolk, Virginia, tras haber demorado su salida por el huracán Erin.

Venezuela's President Nicolas Maduro decorates a member of the special forces during the closing ceremony of the second Revolutionary Special Operations Course (COER), held at the Command Action Group of the Bolivarian National Guard at Macarao parish, in Caracas, Venezuela, August 28, 2025. Miraflores Palace/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTYMaduro movilizó tropas y lanzó advertencias tras el despliegue de buques de guerra de EE.UU. en el Caribe. Foto: Palacio de Miraflores vía REUTERS.

La Casa Blanca indicó que se trata de una medida preventiva en la región, pero en Caracas la interpretación fue otra: "una provocación abierta", según palabras del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Además, en ese contexto, Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa de liderar una red de narcotráfico.

Maduro moviliza tropas

Maduro convocó a la televisión estatal para mostrar una exhibición de fuerza con soldados uniformados, armas en alto y despliegue logístico. Según cifras oficiales, se activaron 4,5 millones de efectivos entre militares, milicianos y reservistas.

Venezuela's Defense Minister Vladimir Padrino Lopez addresses to media following Venezuelan President Nicolas Maduro's call for a nationwide recruitment drive, amid rising tensions with the United States over the deployment of U.S. warships in the Southern Caribbean and nearby waters, which U.S. officials say aims to address threats from Latin American drug cartels, in Caracas,Venezuela, August 29, 2025. REUTERS/Leonardo Fernandez ViloriaEl ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Foto: REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria.

El ministro Padrino López confirmó que se movilizaron 15.000 soldados hacia la frontera con Colombia, además de reforzar la vigilancia en el Golfo de Venezuela y el lago de Maracaibo con drones y patrullajes navales.

El operativo fue bautizado como "Operaciones Revolucionarias Bolivarianas", bajo el lema de "resistencia soberana".

Maduro acusó a Estados Unidos de querer "colonizar" el país e insistó en que hay un plan para desestabilizar su gobierno. Reiteró que el país ha resistido sanciones y amenazas, y que ahora está preparado para cualquier escenario.

