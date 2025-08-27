Mientras Venezuela activa su defensa

Estados Unidos difundió imágenes de su flota de guerra rumbo al Caribe

El Pentágono difundió fotos del USS Iwo Jima liderando un grupo anfibio que se dirige al Caribe, con destructores, marines, aviones P‑8 y un submarino nuclear. Todo en el marco de una operación contra cárteles que escaló la tensión con Venezuela, que respondió con patrullajes, drones y movilización de tropas.