Estados Unidos difundió imágenes de su flota de guerra rumbo al Caribe
El Pentágono difundió fotos del USS Iwo Jima liderando un grupo anfibio que se dirige al Caribe, con destructores, marines, aviones P‑8 y un submarino nuclear. Todo en el marco de una operación contra cárteles que escaló la tensión con Venezuela, que respondió con patrullajes, drones y movilización de tropas.
El Departamento de Defensa de EE.UU. publicó fotos del USS Iwo Jima, el buque que lidera el grupo anfibio que se dirige al Caribe Sur.
El Pentágono publicó las primeras imágenes del USS Iwo Jima y su flota en ruta hacia aguas cercanas a Venezuela, en el marco de una ofensiva militar contra el narcotráfico. La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro incluyó movilización de drones, barcos, tropas y una retórica de defensa de la soberanía nacional.
El Departamento de Defensa de EE.UU. difundió imágenes del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, líder del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato, que se dirige al Caribe Sur acompañado del USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale.
En conjunto, la flotilla traslada unos 4.500 efectivos, entre ellos 2.200 marines de la Unidad Expedicionaria 22. El grupo partió desde Norfolk, Virginia, tras haber demorado su salida por el huracán Erin
Refuerzos estratégicos
Además del grupo anfibio, se suman tres destructores estadounidenses—USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson—armados con sistemas Aegis y más de 90 misiles cada uno . También se despliegan aviones de vigilancia P‑8 Poseidón y un submarino nuclear.
En los próximos días se espera la llegada del crucero de misiles USS Lake Erie y el submarino de ataque rápido USS Newport News
El Departamento de Defensa de EE.UU. publicó fotos del USS Iwo Jima, el buque que lidera el grupo anfibio que se dirige al Caribe Sur
Estas fuerzas se movilizan bajo una orden ejecutiva firmada por Donald Trump que habilita al Departamento de Defensa a utilizar recursos militares contra cárteles de droga catalogados como "terroristas" —entre ellos el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles—, acusaciones que vinculan al gobierno de Maduro con el narcotráfico
Reacción de Venezuela
Caracas criticó el despliegue como una amenaza a la paz regional. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció un despliegue de drones, patrullas navales en el Lago de Maracaibo, el Golfo de Venezuela y recorridos fluviales con infantería de Marina.
Además, Maduro ordenó movilizar 15.000 efectivos hacia la frontera con Colombia y afirmó que Venezuela cuenta con 4,5 millones de reservistas, aunque esa cifra es cuestionada por analistas
El ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, exhortó a la población a alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana. Foto: Xinhua / Marcos Salgado.
Padrino anunció en un video en redes sociales un "despliegue importante de drones con distintas misiones" y "recorridos fluviales con infantería de Marina" en el noroeste del país.
"Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales", añadió el ministro venezolano de Defensa.
Asimismo, Maduro abrió el registro de la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada que integran civiles y que sus críticos aseguran tiene una alta carga ideológica.
Según el presidente, Venezuela tiene ya unos 4,5 millones de reservistas para hacer frente a cualquier amenaza, una cifra que expertos cuestionan.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.