En ofensiva contra narcotráfico

Estados Unidos refuerza su presencia naval en el Caribe

Sumó un crucero de misiles guiados y un submarino nuclear, mientras Venezuela responde con un despliegue masivo de fuerzas en su frontera con Colombia.

El gobierno de Donald Trump ordenó este martes enviar dos buques adicionales al Caribe: el crucero de misiles USS Lake Erie y el submarino nuclear USS Newport News, previstos para llegar a la región a principios de la próxima semana.

Esta medida de los Estados Unidos se suma al despliegue anterior de un escuadrón anfibio conformado por los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, con más de 4.500 efectivos, incluidos 2.200 infantes de marina.

Este despliegue militar estadounidense representa una escalada en la confrontación política con Venezuela y tensiona la relación bilateral. La combinación de acusaciones contra Nicolás Maduro y la exhibición de fuerza naval complica aún más el escenario de seguridad regional.

Ofensiva anti-narco

La acción responde a la declaración de diversos grupos criminales latinoamericanos —como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua— como organizaciones terroristas globales, lo que habilita una respuesta militar más amplia.

Los buques llegarán al sur del mar Caribe a inicios de la próxima semana. Las operaciones se concentran cerca de las costas de Venezuela, zona considerada estratégica para las rutas del narcotráfico.

Según fuentes consultadas por Reuters y difundidas por La Nación, el objetivo es enfrentar “amenazas a la seguridad nacional de EE.UU. desde organizaciones narcoterroristas” en la región.

Además, se inscribe en una estrategia más amplia que incluye el fortalecimiento de las fronteras de EE.UU. y la contención de la migración irregular, articulada con la represión al narcotráfico.

Reacción de Venezuela

Frente a la decisión del gobierno de EE.UU. de enviar buques de guerra adicionales al Caribe, el gobierno venezolano respondió activando un plan especial de seguridad que incluye el despliegue de 15.000 efectivos en la frontera con Colombia para combatir el narcotráfico.

A woman from the Bolivarian National Militia registers a police officer to enlist in the militia following President Nicolas Maduro's call for a nationwide recruitment drive, amid rising tensions with the United States over the deployment of U.S. warships in the region, in Caracas, Venezuela, August 23, 2025. REUTERS/Leonardo Fernandez ViloriaEn respuesta al patrullaje de buques, Venezuela insta a alistarse en las Milicias. Foto: REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria.

Maduro afirmó que “Venezuela es territorio limpio y libre del narcotráfico”. Asimismo Asimismo, añadió que la mencionada operación tiene "la mayor coordinación", con los "hermanos militares y policías" colombianos.

La expansión de fuerzas tiene por objetivo reforzar las defensas en los estados Zulia, Apure, Táchira y Amazonas, fronterizos con Colombia.

Además, se impulsó una campaña masiva de alistamiento al cuerpo de la Milicia Nacional Bolivariana. Durante este fin de semana se pudo observar en varios puntos de Caracas a las personas que se acercaban a los centros de la MNB.

Según el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, se trata de "una movilización del pueblo, voluntario, para registrarse en un cuerpo muy poderoso que ha creado la revolución bolivariana".

