Emitió una alerta oficial

Estados Unidos recomendó no viajar a Venezuela y acusó a Maduro de terrorista

El gobierno estadounidense acusó al presidente venezolano de estar al frente de una organización criminal vinculada al narcotráfico. La medida incluye el despliegue de buques militares en el Caribe y una recompensa millonaria por información que permita su detención.