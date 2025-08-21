Estados Unidos recomendó no viajar a Venezuela y acusó a Maduro de terrorista
El gobierno estadounidense acusó al presidente venezolano de estar al frente de una organización criminal vinculada al narcotráfico. La medida incluye el despliegue de buques militares en el Caribe y una recompensa millonaria por información que permita su detención.
Estados Unidos recomendó no viajar a Venezuela y acusó a Maduro de terrorista. Crédito: Reuters.
En una escalada diplomática sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos lanzó este jueves una doble ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro. Por un lado, emitió una alerta oficial de “no viajar” a Venezuela, advirtiendo sobre los altos riesgos de detención arbitraria, tortura, terrorismo y secuestro.
El mensaje fue difundido a través de la embajada de Estados Unidos, que reforzó el comunicado aclarando que Nicolás Maduro "no es el presidente legítimo de Venezuela" y que el país sudamericano representa una amenaza directa para los ciudadanos norteamericanos en territorio extranjero.
La alerta emitida por Estados Unidos. Crédito: NA
Acusaciones
Al mismo tiempo, Washington volvió a apuntar directamente contra Maduro, a quien acusa de liderar el llamado “Cartel de los Soles”, una organización que, según el gobierno estadounidense, estaría implicada en operaciones de narcotráfico internacional, con vínculos con grupos criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
La figura de Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, también fue señalada en la ofensiva. Ambos están en la mira de la justicia norteamericana desde hace años, pero ahora la estrategia se intensifica con una recompensa millonaria por información que permita su captura.
Desde 2020, el Departamento de Estado estadounidense mantiene vigente una recompensa por datos que conduzcan al arresto de Nicolás Maduro. En enero de este año, esa cifra había sido elevada a 25 millones de dólares, y ahora se duplicó a 50 millones.
La embajada activó una campaña en redes sociales y canales de mensajería encriptada para recibir datos anónimos. Se habilitaron contactos vía WhatsApp, Telegram, Signal y correo electrónico, buscando que ciudadanos venezolanos o personas con acceso a información relevante puedan colaborar en el operativo internacional.
Despliegue militar en el Caribe. Crédito: Reuters.
Despliegue militar en el Caribe
Como parte del endurecimiento de su postura, Estados Unidos ordenó el despliegue de tres destructores y buques anfibios de su Armada hacia el Caribe, en las cercanías de las costas venezolanas. La medida forma parte de una ofensiva mayor contra el narcotráfico en la región, aunque diversos analistas la interpretan como un mensaje de presión directa al régimen de Caracas.
Esta operación, con presencia militar activa, marca una diferencia clara respecto de políticas anteriores, que se limitaban a sanciones económicas o bloqueos diplomáticos. El tono de Washington es ahora más directo y contundente.
El endurecimiento de la política estadounidense hacia Venezuela se produce en un momento en que el régimen de Maduro se encuentra cada vez más aislado internacionalmente. Los intentos de negociación política han fracasado y las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea se han multiplicado.
Pese a ello, internamente Maduro mantiene el control institucional y territorial del país. La acusación de liderar una red narco-terrorista busca deslegitimarlo completamente en el plano internacional y al mismo tiempo elevar la presión para una eventual transición política.
El gobierno venezolano, hasta el momento, no ha emitido respuesta oficial sobre esta nueva ofensiva, aunque en el pasado ha calificado estas acciones como parte de una "campaña imperialista" contra su soberanía.
La combinación de alerta de seguridad, recompensa millonaria y despliegue militar configura una ofensiva sin precedentes contra el régimen de Nicolás Maduro. Para Estados Unidos, Venezuela ya no es solo una dictadura, sino el centro de operaciones de una organización criminal que amenaza la estabilidad de la región.
La tensión crece en el Caribe, mientras la comunidad internacional observa con atención los próximos pasos.
